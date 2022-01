Tottenham Hotspur pourrait vendre Steven Bergwijn malgré ses récentes performances

Tottenham Hotspur pourrait vendre Steven Bergwijn alors qu’Antonio Conte cherche à réformer son équipe.

Bergwijn a montré des bribes d’éclat aux Spurs, même récemment, mais selon Fabrizio Romano, il pourrait être déplacé par le club.

Tottenham Hotspur pourrait vendre Steven Bergwijn lors de la liquidation du transfert de janvier

Les Spurs font-ils une erreur ?

Le journaliste italien Fabrizio Romano a donné les dernières nouvelles sur l’avenir du joueur : « Tottenham a décidé de vendre Steven Bergwijn ce mois-ci. Divers club[s] montrent de l’intérêt pour l’ailier néerlandais. Ajax sont parmi [the] clubs qui ont déjà soumis une offre pour Bergwijn sur [a] déménagement permanent potentiel – toujours rien d’accord avec les Spurs. Course ouverte.

Il n’est pas surprenant que Bergwijn attire l’attention des meilleurs clubs comme l’Ajax. Sa récente performance contre West Ham United était quelque chose à crier. Il s’est finalement inscrit sur la feuille de match, ce qui lui a donné la confiance nécessaire pour effectuer une course folle pour en préparer une autre.

Mais la confiance a vraiment été un problème pour le Néerlandais. En 64 apparitions pour le club, il a marqué cinq buts et n’a décroché que 10 passes décisives. Un retour très décevant, surtout par rapport à sa carrière au PSV Eindhoven. Au PSV, Bergwijn a presque marqué un but ou une passe décisive tous les deux matches (149 apparitions, 72 buts directs).

Des blessures ont également frappé Bergwijn. Une blessure à la cheville puis une blessure au mollet l’ont empêché de disputer neuf matches cette saison seulement. En général, il a lutté pour la forme physique du match. Le plus bas a eu lieu lorsqu’il a été renvoyé de service international par Frank de Boer pour des problèmes de forme physique.

Nouveau défi pour Bergwijn en tant que Spurs Sharpen Squad

Disons l’évidence. Bergwijn doit jouer plus régulièrement s’il veut revenir à ses précédents niveaux de buts et de passes décisives. Chez Spurs, il n’a été qu’un joueur marginal. Récemment, il a réalisé des performances plus impressionnantes, mais il n’a pas réussi à performer de manière cohérente avec les camées qu’il a eues sur le banc. Revenir à l’Eredivisie et obtenir plus de minutes à son actif l’aidera sûrement à tirer à nouveau sur tous les cylindres.

A 24 ans, Bergwijn a encore le temps d’aller de l’avant et de devenir un joueur de qualité pour une équipe européenne. Il serait facile de rassembler une bobine de faits saillants des Spurs, y compris son premier but fantastique sur la demi-volée contre Manchester City. Il a un talent qui profiterait certainement à l’Ajax, ou à ses autres prétendants.

Conte doit faire venir des joueurs qui, selon lui, conviennent à son système. Tottenham est peut-être clair (en termes de FFP) pour dépenser de l’argent, mais le président Daniel Levy garde toujours les cordons de la bourse serrés. Il est donc nécessaire de réduire l’effectif pour faire venir de nouveaux visages.

Tanguy Ndombele a apparemment joué son dernier match au club après avoir été hué hors du terrain pour sa performance lamentable contre Morecambe. Bergwijn a été hué sur le terrain lorsqu’il a remplacé Lucas Moura contre Manchester United, au moment charnière où Nuno a été limogé. Les deux joueurs avaient tellement de promesses, mais n’ont pas atteint les sommets dans un maillot des Spurs.

Photo principale

Intégrer à partir de .