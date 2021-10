Tottenham Hotspur, résilient, rebondit après la défaite d’Arsenal

Après la défaite cuisante contre Arsenal lors du Derby du nord de Londres le mois dernier, Nuno Espírito Santo avait besoin d’une performance résiliente à Tottenham Hotspur et l’a obtenu avec une victoire de confiance contre Aston Villa dimanche.

Trois défaites consécutives en Premier League avec neuf buts encaissés avaient éclipsé un bon début de saison et mis la pression sur Espírito Santo. Avec Villa en bonne forme et battant Manchester United lors de leur dernière sortie en Premier League, les Spurs auraient toujours besoin d’une bonne performance pour prendre les trois points.

Tottenham Hotspur montre qu’ils sont avec Nuno

Villa la plus rapide hors des blocs mais les Spurs prennent la tête en première mi-temps

Tottenham a commencé le match comme s’ils étaient encore ivres et la gueule de bois de la défaite d’Arsenal. Villa a été beaucoup plus rapide en début de match, mettant la défense des Spurs sous pression, Cristian Romero perdant le ballon deux fois dans les premiers échanges. Villa manquait de qualité dans le dernier tiers et ne laissait pas grand-chose à Hugo Lloris ; La volée de John McGinn était la plus proche qu’ils aient été.

Après 20 minutes, les Spurs semblaient se réveiller. Tanguy Ndombele cherchait constamment à prendre le ballon et à faire bouger les choses avec Son Heung-min qui pressait, récupérait le ballon et cherchait à créer des ouvertures.

Cela n’a servi à rien jusqu’à la 27e minute, lorsque l’ouverture du score est venue d’une source quelque peu improbable. Son a récupéré le ballon et s’est libéré avec Pierre-Emile Hojbjerg pour compagnie. Il a ensuite trouvé le Danois qui a bouclé un bel effort au-delà d’Emiliano Martinez et le soulagement autour du stade Tottenham Hotspur pouvait être ressenti.

La cohésion, l’entêtement et le travail acharné donnent des éperons les trois points

Villa a continué à avoir corner après corner en seconde période, mais les livraisons ont continué à être médiocres bien qu’il soit juste de dire que les Spurs ont très bien défendu les coups de pied arrêtés, Eric Dier et Romero s’avérant être un couple central obstiné et puissant.

Matt Targett avait une chance précoce pour Villa mais Romero était là pour bloquer. Ce serait à l’autre extrémité où Targett aurait son moment décisif lorsqu’il se tournerait vers son propre filet du centre de Son sous la pression de Lucas Moura pour donner les trois points à Tottenham.

Son était un homme clair du vainqueur du match, courant sans relâche pour gagner des tacles, récupérer le ballon et était au cœur de tout ce que les Spurs ont bien fait. La seule chose qui manquait était un but qui aurait été bien mérité et il a une fois de plus montré à quel point il est important pour cette équipe de Tottenham.

Il s’agissait d’une performance des Spurs à des kilomètres de la non-présentation aux Emirats. Chaque joueur a recherché le jeu, a fait son travail et ce fut la performance la plus cohérente de la saison avec tout le monde qui avait l’air de savoir ce que le manager voulait d’eux et chacun d’eux a travaillé dur.

Hojbjerg – Leader des hommes

Lloris est peut-être le capitaine officiel de Tottenham, mais Hojbjerg est un capitaine en attente sur la base de cet affichage. Il applaudissait constamment, encourageait et criait sur ceux qui l’entouraient. À un moment donné, on l’a entendu réprimander Dier, lui demandant ce qu’il faisait quand il avait donné le ballon à bon marché.

Il disait à Son d’avancer et poussait Emerson Royal à l’arrière droit. Son objectif était la cerise sur le gâteau de ce qui était une performance de vrai leadership où il a vraiment tout et tout le monde rassemblé, ce qui n’était pas le cas contre Arsenal.

Oliver Skipp a montré pourquoi il est si apprécié chez les Spurs et Royal ne laisse rien le déranger alors qu’il a affronté les incursions de l’aile arrière de Targett tout l’après-midi.

Pause internationale

La pause internationale arrive maintenant et à bien des égards, ce n’est pas ce dont les Spurs ont besoin. L’impulsion de ce match serait mieux servie par un autre match en succession rapide, mais au lieu de cela, ils devront espérer que les joueurs resteront en forme pendant leur service international et qu’ils pourront réaliser une performance similaire à leur retour en Premier League le dimanche 17 octobre. à Newcastle United.

Espírito Santo sent que la chaleur diminue après la victoire résiliente de Tottenham Hotspur

Des questions ont été posées à Espírito Santo après la défaite contre Arsenal, mais il n’y avait aucun signe qu’aucun joueur n’ait soutenu son manager dans cette victoire contre Villa, tous ceux qui ont commencé et sur le banc tirant leur poids, appuyant haut et à bien des égards, c’était une performance qui a fait écho au football que Mauricio Pochettino a apporté au nord de Londres.

Espírito Santo doit maintenant se préparer pour le prochain match et veiller à ce qu’une équipe talentueuse commence à fonctionner de manière cohérente. Il a maintenant une partie de la chaleur dans le dos, mais il sera toujours à un mauvais résultat des questions qui reviennent et de la chaleur qui revient tout de suite.

