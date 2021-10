Tottenham Hotspur se rend alors qu’Ole Gunnar Solskjaer reprend son souffle

Une terrible reddition de Tottenham Hotspur à Manchester United a mis beaucoup de pression sur les épaules d’Ole Gunnar Solskjaer dont l’équipe a rebondi après la misérable défaite 5-0 contre Liverpool pour battre les Spurs 3-0 avec Nuno Espírito Santo maintenant sûrement suspendu par un fil à son travail.

La reddition de Tottenham Hotspur quitte Nuno Espírito Santo pour affronter les railleries

Jeu énorme pour les deux équipes

Dans ce que la plupart des médias et des réseaux sociaux avaient appelé avec humour « El Sackico » en référence aux deux managers sous pression de Nuno Espírito Santo et Ole Gunnar Solskjaer, ce fut une surprise de voir les deux hommes n’apporter que deux changements chacun aux côtés qui perdu contre West Ham United et Liverpool respectivement la dernière fois. Alors que la majorité de la couverture était axée sur la pression exercée sur Solskjaer, Espírito Santo commençait également à ressentir la chaleur avec des fans mécontents d’une approche négative des matchs et seulement neuf buts en neuf matchs en Premier League cette saison malgré le fait d’avoir des joueurs tels que Son. Heung-Min et Harry Kane à sa disposition.

Deux équipes en manque de confiance

Dès le premier coup de sifflet, il était clair que les deux équipes manquaient de confiance et parfois c’était comme regarder un groupe d’écoliers étourdis courir après le ballon et virer de bord avec peu de tact. United a commencé avec un dos cinq et s’est assis très profondément, ce qui a conduit Son à avoir un tir au début qui a été dévié en corner.

Tottenham n’a pas eu de tir cadré lors de la défaite contre West Ham et il semblait que ce serait à nouveau le cas contre United. Edinson Cavani s’est dirigé large avant que Son n’ait la chance de mettre les Spurs devant, mais au lieu de suivre son bon contrôle avec la finition assurée que vous attendez de lui, il a flambé à bout portant. C’était vraiment un jeu du tac au tac avec la prochaine chance venant d’un entraînement féroce de Fred qui a produit un superbe arrêt de plongée d’Hugo Lloris.

Cristiano Ronaldo de classe mondiale

Ronaldo a reçu de nombreuses critiques pour sa performance contre Liverpool, mais il ne fait aucun doute qu’il trouvera des moments pour changer de match et il l’a fait avec un style impressionnant au Tottenham Hotspur Stadium. Des questions seront posées sur Ben Davies qui est venu remplacer Sergio Reguilon à l’arrière gauche qui a perdu le vol du ballon de Bruno Fernandes mais la finition de Ronaldo était de classe mondiale. Il a trouvé de l’espace au poteau arrière et l’arrivée était infaillible alors qu’il volait bas dans le coin le plus éloigné, ne laissant aucune chance à Lloris. Le soulagement qui s’est levé des épaules de Solskjaer était presque aussi visible que la pression qui s’est abattue sur Espírito Santo.

Les fans de Tottenham allument Espírito Santo… et Harry Kane

Il n’y a jamais eu un moment concevable dans l’histoire de Tottenham où les fans hueraient Harry Kane, mais cela s’est produit au Tottenham Hotspur Stadium à dix minutes de la fin. Kane a donné le ballon à maintes reprises et chaque fois qu’il l’a fait, les fans sont devenus de plus en plus frustrés, ce qui semble dur pour un joueur qui a tant donné au club, mais son badinage avec Manchester City cet été et la façon dont il s’est conduit l’ont fait. pas été oublié et ses performances ne font qu’ajouter à la déconnexion croissante entre les fans et quelqu’un qui ne peut être qu’une légende de Tottenham.

Espirito Santo a également ressenti les huées lorsqu’il a remplacé le seul joueur qui semblait pouvoir faire bouger les choses pour les Spurs à Lucas Moura. Steven Bergwijn arrivait et même si les railleries n’étaient pas pour lui, elles visaient de manière audible le manager, suivies de chants de « Vous ne savez pas ce que vous faites ».

L’atmosphère a commencé à devenir toxique et les railleries qui ont rencontré le coup de sifflet de la mi-temps sont rapidement devenues de plus en plus fortes au fur et à mesure que le match avançait avec il est clair que les Spurs n’allaient rien tirer du match.

Manchester United se tenait ensemble alors que Tottenham semblait perdu

Il a été suggéré que les joueurs de United ne jouent pas pour le manager mais contre les Spurs qui n’auraient pas pu être plus éloignés de la vérité. Ce n’était pas une superbe performance de United par aucun effort d’imagination, mais les joueurs se sont tenus debout et ont mérité la victoire 3-0. Ronaldo a de nouveau été impliqué lorsqu’il a préparé Cavani pour le deuxième but avant que Marcus Rashford ne vienne du banc pour assurer ce qui était finalement une victoire facile.

Pour Tottenham, il s’agissait d’une reddition abjecte, les joueurs ne jouant tout simplement pas aux niveaux qu’ils devraient. Cristiano Romero et Eric Dier étaient en lambeaux à l’arrière et Davies et Emerson Royal ont lutté tout au long. Au milieu de terrain, Oliver Skipp était fautif pour le deuxième but en faisant deux erreurs de suite pour donner le ballon trop facilement et ensuite ne pas tacler. Giovani Lo Celso est entré et a été inefficace, ne l’a démontré que lorsqu’il a eu l’occasion de jouer un simple ballon à Son qui aurait été net mais la passe de l’Argentin était lamentable. Ce fut une capitulation abjecte de Tottenham Hotspur qui laisse le club à la recherche de la forme.

150 minutes – Pas de tirs cadrés pour Tottenham

Harry Kane, Steven Bergwijn, Fils, Lo Celso, Tanguy N’Dombele, Lucas Moura. Ce sont des joueurs qui ont de nombreux talents offensifs, mais au cours des 150 dernières minutes de football de Premier League, ils n’ont réussi aucun tir cadré. C’est un acte d’accusation contre le manager et les joueurs et ce n’est pas assez bon – quelque chose que les fans des Spurs ont clairement indiqué.

Solskjaer survit mais la capitulation de Tottenham Hotspur laisse Espírito Santo au bord du gouffre

La pression s’est maintenant momentanément levée sur Solskjaer et s’ils vacillaient contre l’Atalanta en Ligue des champions et contre Manchester City le samedi 6 novembre, tout serait de retour et plus intense que jamais.

Pour Tottenham Hotspur, ils ont d’énormes problèmes qui doivent être résolus. Kane ressemble à un joueur qui préfère être n’importe où mais jouer avec un maillot des Spurs et les fans le savent. Le manager n’a jamais vraiment été l’homme recherché par le conseil d’administration ou les fans et à la fin du match, il y avait des chants de « Levy out » alors que les fans des Spurs tournaient leur colère contre le président et les propriétaires.

Les Spurs tombent rapidement et la glissade doit être arrêtée avec la reddition totale contre Manchester United suggérant qu’il y a des problèmes avec l’équipe, le manager et maintenant les fans se sont retournés, ce qui laisse Espírito Santo dans une position presque intenable.

Photo principale

