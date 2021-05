Tottenham hué par les fans qui reviennent alors que la défaite d’Aston Villa ouvre la porte de la Ligue Europa à Everton et West Ham lors des adieux potentiels de Harry Kane

La course pour le football de la Ligue Europa vient de s’ouvrir largement alors que Tottenham a perdu 2-1 contre Aston Villa et Everton a battu les Wolves 1-0 mercredi soir.

Les Spurs ont été hués par leurs supporters de retour alors qu’un but contre son camp bizarre de Sergio Reguilon et une frappe d’Ollie Watkins ont complété un revirement pour Villa après que Steven Bergwijn eut placé les hôtes devant.

.

Tottenham pourrait même ne pas être en mesure d’offrir le football de Kane Europa League dans leur tentative de le garder

.

Les fans ont clairement exprimé leurs sentiments envers ENIC et Daniel Levy

Au milieu des rumeurs d’une sortie de Harry Kane cet été, il a couronné une semaine misérable pour les Spurs, qui sont maintenant confrontés à une bataille difficile pour se qualifier pour la Ligue Europa de la saison prochaine.

Le vainqueur de Richarlison contre les Wolves a vu Everton passer au niveau des points avec les Spurs, bien qu’avec une différence de buts inférieure.

Mais West Ham est maintenant à égalité de points avec Tottenham, sixième, avec un match en cours ce soir contre West Brom.

.

Richarlison a assuré qu’Everton était toujours à la recherche de la Ligue Europa

Tout sauf une défaite mettrait les Hammers aux commandes de la sixième place avant la dernière journée.

West Ham accueillera Southampton, tandis que Tottenham et Everton se rendront respectivement à Leicester et Manchester City.

Alors que le retour des fans dans les stades a déclenché des scènes jubilatoires à travers le pays, les fans des Spurs n’étaient pas d’humeur à faire la fête.

Le match Villa fait suite à de nombreuses manifestations contre les propriétaires ENIC et Daniel Levy, avec plus d’appels pour que leurs propriétaires y participent pendant et après le match.

.

Villa a assuré plus de misère à Tottenham

Ils ont été encouragés par une frappe précoce de Bergwijn, mais un but comique contre son camp de Reguilon a abaissé l’ambiance.

Watkins a terminé le redressement avant la pause, et les sifflets à la mi-temps et à temps plein ont été accueillis par des railleries bruyantes.

Si Kane part cet été, il rejoindra sans aucun doute un club qui lui a offert plus de services qu’aujourd’hui, et quelqu’un qui participe aux compétitions d’élite européennes.

À ce rythme, les Spurs pourraient même ne pas faire partie de la Ligue de conférence Europa, presque formée.