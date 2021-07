Tottenham intéressé par Miralem Pjanic de Barcelone – rapport

Le sport rapporte que Tottenham est intéressé à faire venir Miralem Pjanic. Le milieu de terrain de Barcelone a eu un mandat décevant au Camp Nou jusqu’à présent, n’ayant pas été en mesure de percer un temps de jeu constant.

Le plus gros problème était qu’il ne correspondait tout simplement pas à ce que Ronald Koeman voulait faire au milieu de terrain. Malgré le talent que Pjanic apporte sur le terrain, il n’était tout simplement pas ce dont le club avait besoin.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles il souhaite un retour en Serie A et plusieurs équipes sont intéressées. Pjanic a un certain intérêt de l’Inter Milan, de l’AC Milan et de la Juventus. Le reportage semble indiquer qu’il ne voudrait retourner en Italie que s’il rentrait chez lui à la Juventus.

Cela nous amène aux Spurs qui ont été en contact avec le nouveau directeur sportif Fabio Paratici pensant apparemment à un prêt. Nous devrons simplement voir si les Spurs peuvent le payer plus que la Juventus n’était disposée à le payer, c’est à cela que cela peut se résumer.