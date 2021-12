Tottenham « le plus proche » de la signature de la magnifique star offensive Conte est « fou » pour

Tottenham Hotspur mène la course pour signer Lorenzo Insigne alors que son contrat avec Napoli approche de sa conclusion, selon les rapports.

Insigne a passé toute sa carrière senior, à l’exception de quelques périodes de prêt de formation, avec Napoli. Il est actuellement leur capitaine, mais leur association pourrait ne pas durer plus longtemps.

Naples ne l’a sous contrat que jusqu’à la fin de la saison. A partir de janvier, il pourrait négocier un accord de pré-contrat avec des clubs hors d’Italie.

Il a également encore beaucoup de prétendants en Serie A, qui pourraient essayer de l’acheter en hiver. Mais Tottenham a été pressenti pour l’emmener en Premier League à la place pendant un certain temps.

Maintenant, les Spurs ont été nommés favoris pour signer le joueur de 30 ans par le journaliste Fabio Santini. De plus, ils ont appris que le président de Naples est indifférent à la perte d’Insigne et préférerait qu’il rejoigne le club de Premier League.

« L’équipe la plus proche de Lorenzo Insigne est Tottenham. Leur cadre, Fabio Paratici, le courtise de près », a déclaré Santini sur Il Processo (via Sport Witness).

« Aurelio De Laurentiis n’est pas gêné, bien au contraire. Le patron pense que l’anglais pourrait être la bonne solution car Il Magnifico quitterait l’Italie et, par conséquent, ne rejoindrait pas un club rival de Serie A.

« Antonio Conte est fou de Lorenzo Insigne et aimerait le joueur dès janvier… Lorenzo Insigne, bien sûr, est flatté par l’intérêt de Conte et de Tottenham, mais il est indécis.

« Il ne voudrait pas rompre avec Naples pendant la saison en cours. Il y a eu des rencontres avec l’Inter et la Juventus, mais Tottenham est le club le plus proche du joueur. »

Lorenzo Insigne inspirant l’Italie et Naples

Avec Conte et Paratici sur la même longueur d’onde à propos d’Insigne, Tottenham semble susceptible de faire un pas pour l’international italien.

Insigne était membre de l’équipe gagnante de l’Euro 2020 et vise également à clôturer sa carrière à Naples avec des trophées au niveau des clubs. Il a contribué quatre buts et cinq passes décisives en Serie A jusqu’à présent cette saison alors que son club cherche à poursuivre son défi pour le titre.

Ils sont actuellement à la quatrième place après 17 matchs, à quatre points de la première place.

Tottenham, quant à lui, sait qu’ils ont besoin de renforts pour que Conte les aide à gravir les échelons. Ils sont septièmes de la Premier League après avoir disputé 14 matchs, ce qui est moins que tous ceux qu’ils essaient d’attraper. Ils auront ainsi une chance de dépasser leurs rivaux avec leurs jeux en main.

Conte et Paratici veulent des pourparlers avec l’ailier

Insigne n’est pas le seul ailier sur le radar de Tottenham. Des rapports ont également révélé Conte et Paratici sont tous les deux d’accord sur un transfert pour Adama Traoré.

Le Daily Telegraph rapporte que Conte et le directeur sportif Paratici rencontreront le président Daniel Levy dans les prochains jours pour discuter des objectifs du club en janvier, alors qu’il semble qu’il pourrait également y avoir des sorties dans le nord de Londres.

Traoré est un joueur qui continue d’être lié à un transfert vers le nord de Londres. L’attaquant espagnol était une cible majeure au cours de l’été lorsque Nuno Espirito Santo était toujours en charge des Spurs.

Mais il semblerait qu’un autre effort pour atterrir sur l’ancien Middlesbrough soit imminent, comme le rapporte le Telegraph.

Les loups ont évalué l’ailier pacy à 40 millions de livres sterling au cours de l’été, mais ce prix a probablement baissé. La raison en est la baisse de forme de Traoré cette saison. L’attaquant n’a pas encore marqué de but ou une seule passe décisive.

Il n’a réussi que deux buts et deux passes décisives la saison dernière et reste l’une des plus grandes énigmes de la Premier League.

Cependant, Conte et Paratici pensent qu’ils peuvent tirer le meilleur parti du joueur. Cela pourrait être une perspective effrayante en relation avec Harry Kane, Son Heung-Min et Lucas Moura.

