Tottenham l’emportera sur West Ham avec l’enchère Prem la plus élevée à ce jour pour l’as offensif

Tottenham prendra la tête de la course pour Igor Gomes en soumettant une offre de transfert plus élevée que West Ham pour le milieu de terrain de Sao Paulo, selon un rapport.

Les clubs londoniens et Liverpool s’intéressent au Brésilien de 22 ans depuis un certain temps. Bien que les liens de Liverpool avec un mouvement soient apparus en premier, ils se sont toutefois atténués. En tant que tel, le duo londonien West Ham et Spurs semble être les parties les plus intéressées en ce moment. Des rapports antérieurs en fait a parlé d’une offre de West Ham.

Ce rapport est venu du point de vente Homme du Match en France.

La même source dit maintenant que Tottenham s’est également “positionné” dans la course à Gomes.

En effet, ils prévoient de soumettre plus que West Ham – environ 10 millions d’euros (8,5 millions de livres sterling) – pour débarquer le milieu de terrain offensif.

Le rapport souligne que Gomes a gagné des comparaisons avec la légende brésilienne Kaka pour son physique et son style.

Gomes est avec Sao Paulo depuis sa jeunesse, mais a été promu en équipe première en janvier 2019.

Depuis lors, il a effectué 116 sorties pour le club brésilien, totalisant huit buts et neuf passes décisives.

Gomes a également fait des incursions sur la scène internationale. Il a remporté quatre sélections chez les moins de 23 ans après 11 sorties au niveau des moins de 20 ans.

Tottenham chercherait à clôturer son mercato estival avec la capture de Gomes.

Ils ont profité d’une solide fenêtre en signant le gardien Pierluigi Gollini et le défenseur Cristian Romero, tous deux de l’Atalanta.

Pendant ce temps, Bryan Gil est arrivé en attaque depuis Séville, dans un accord qui a vu Erik Lamela aller dans l’autre sens.

West Ham, quant à lui, s’intéresse toujours au milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard. Cependant, cette poursuite du transfert reste floue, le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, révélant récemment qu’il comptait sur l’Anglais.

Tottenham vise la cible de West Ham

Cependant, Gomes n’est pas le seul joueur que Tottenham pourrait essayer de signer aux côtés de West Ham cet été.

L’arrière central de la Fiorentina Nikola Milenkovic est une cible pour les deux clubs.

Les Hammers ont eu le plus grand intérêt à ce jour, mais de nouveaux rapports affirment qu’ils sont aux prises avec un accord.

En tant que tel, les Spurs ont emménagé pour explorer sa signature.

