Tottenham licencie Mourinho!

19/04/2021

le Tottenham Hotspur a tiré José Mourinho, à peine un an et demi après son embauche, comme annoncé ce lundi par les médias anglais. Les Portugais, venus à Tottenham En novembre 2019, il est parti après un match nul 2-2 vendredi contre Everton, compliquant ses chances d’entrer dans le top quatre de la Premier League et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Tottenham est septième de la Premier League, à cinq points des places de la Ligue des champions, bien qu’il ait mené la compétition en décembre.

Le club annonce que José Mourinho et son équipe d'entraîneurs composée de Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été démis de leurs fonctions.

Cependant, les mauvais résultats des dernières semaines, avec des matchs nuls contre Everton et Newcastle United et une défaite 1-3 contre Manchester United, ont précipité les adieux de Mourinho.

L’élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa n’a pas non plus aidé, où le Dinamo Zagreb les a battus 2-0 au match aller, conduisant Mourinho à critiquer l’attitude des joueurs et le sérieux avec lequel ils ont pris le retour.

LE TOTTENHAM, À LA SUPERLIGUE

La nouvelle survient quelques heures seulement après que Tottenham a annoncé sa participation en tant que membre fondateur de la Super League européenne.

En outre, Mourinho Il devait disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City le week-end prochain, l’occasion pour les ‘Spurs’ de remporter leur premier titre depuis 2008.

Mourinho signé un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2023, date à laquelle il a signé pour Tottenham, les “ Spurs ” auront donc dû trouver un accord avec l’entraîneur portugais ou lui payer les deux années restantes, à un taux de près de 20 millions d’euros saison.