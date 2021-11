Tottenham limoge Nuno Espirito Santo en tant que manager avec Antonio Conte, Graham Potter, Mauricio Pochettino et Jurgen Klinsmann sont liés au travail

Nuno Espirito Santo a quitté son poste de manager de Tottenham, a confirmé le club de Premier League.

Quatre mois seulement après sa nomination, la décision a été prise de mettre fin au mandat du Portugais après une série de mauvais résultats.

.

La défaite 3-0 de Tottenham à domicile contre Manchester United s’est avérée être le 17e et dernier match de Nuno en charge

Il a réussi un dépliant avec un maximum de neuf points lors des trois premiers matches de Premier League de la saison, plaçant les Spurs en tête du classement avant la pause internationale de septembre.

Cependant, la forme des Spurs a chuté depuis avec cinq défaites lors de leurs sept dernières sorties en championnat.

L’humiliation 3-0 des Spurs à domicile contre Manchester United a vu les fans du Tottenham Hotspur Stadium huer la décision de Nuno de remplacer Lucas Moura et de scander « vous ne savez pas ce que vous faites ».

Il y avait également des chants de « Levy out » pendant le match alors que les supporters se tournaient contre le président, ainsi que l’attaquant Harry Kane.

Un communiqué de Tottenham publié lundi matin disait : « Le club peut annoncer aujourd’hui que Nuno Espirito Santo et son équipe d’entraîneurs Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions.

Nuno a également vu un plongeon sous la forme de Harry Kane pendant son séjour aux Spurs

« Une autre mise à jour de l’entraînement suivra en temps voulu. »

Fabio Paratici, directeur général du football, a déclaré : « Je sais à quel point Nuno et son équipe d’entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision.

« Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d’entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.

Le président Daniel Levy et Paratici ont maintenant la tâche de trouver un successeur permanent à Nuno.

Un certain nombre de grands noms ont été liés au poste, avec l’ancien patron de Chelsea Antonio Conte le favori des bookmakers, tandis que le patron de Brighton Graham Potter est le deuxième favori.

La cible de Newcastle, Paulo Fonseca, qui aurait été interviewée pour le poste des Spurs avant que Nuno ne l’obtienne, est également en lice, tout comme la légende du club Jurgen Klinsmann et l’ancien manager Mauricio Pochettino.

Ci-dessous, vous pouvez voir les prétendants au prochain entraîneur-chef de Tottenham et les chances que vous pouvez obtenir de Betfair.

Conte, Brendan Rodgers et Pochettino ont tous été liés au poste vacant

Prochaines cotes du manager de Tottenham

*Correction à 09h59 le 1er novembre

Antonio Conté 2/1

Graham Potter 5/1

Paulo Fonseca 5/1

Ryan Mason 6/1

Brendan Rodgers 15/2

Eddie Howe 15/2

Roberto Martinez 12/1

Sergio Conceicao 12/1

Mauricio Pochettino 14/1

Jürgen Klinsmann 16/1

Simone Inzaghi 16/1

Julen Lopetegui 16/1

Marcelo Gallardo 16/1

Erik dix Hag 20/1

Ronald Koeman 20/1

Scott Parker 25/1