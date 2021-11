Tottenham limoge Nuno Espírito Santo

01/01/2021 à 11:21 CET

Compte tenu de la mauvaise dynamique des résultats, Tottenham Hotspur a annoncé, via un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux, que le conseil d’administration a décidé de se passer de Nuno Espírito Santo comme premier entraîneur de l’équipe anglaise. La dernière défaite ce week-end contre Manchester United, équipe qui a atteint le duel également évoqué, a précipité le départ du Portugais du banc des Spurs.

Avec Nuno, son équipe d’entraîneurs composée de Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ne fait plus partie de l’institution londonienne. De son côté, le directeur général du football de Tottenham, Fabien Paratici, Il a eu quelques mots sur Nuno et son staff technique. « Je sais à quel point Nuno et son équipe d’entraîneurs voulaient réussir et je suis désolé que nous ayons dû prendre cette décision », a-t-il déclaré.

Annonce du club. – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1er novembre 2021

En outre, Paratici a ajouté que « Nuno c’est un vrai gentleman et il sera toujours le bienvenu ici. Nous le remercions, lui et son staff technique, et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. » Après le séjour du Portugais sur le banc des Spurs, le moment est venu pour la direction londonienne de prendre une décision face à la diversité des possibilités qui ont d’embaucher un entraîneur. Pour le moment, il semble Conté.