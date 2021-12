Tottenham mène une féroce bataille à trois pour le transfert de Franck Kessie malgré l’échec de la demande d’accord

Tottenham est « en tête » en ce qui concerne la signature de Franck Kessie, l’agent de l’AC Milan, bien qu’un rapport ait mis en lumière des « accords » prématurés et la forte concurrence des Spurs.

Le général de milieu de terrain, 25 ans, devient rapidement l’un des agents libres les plus convoités du football. Kessie est sans contrat l’été prochain et, comme on pouvait s’y attendre, ne manque pas de prétendants.

Le journaliste de Sportitalia TV, Rudy Galetti, a partagé des nouvelles potentiellement excitantes pour les fans de Tottenham plus tôt cette semaine.

Il a affirmé que le club du nord de Londres avait a déposé une offre salariale d’environ 10 millions d’euros (8,4 millions de livres sterling) par saison.

Cela ferait de Kessie l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham, dépassant même le salaire actuel de Son Heung-Min.

De plus, un article du Daily Express a affirmé que Kessie avait refusé la dernière offre de contrat de Milan et voulait officiellement se retirer.

Maintenant, Sport Witness (citant Calciomercato) a fourni une nouvelle vision de l’état des lieux.

Tottenham mène la course à trois de Kessie

Premièrement, ils insistent sur le fait que parler de tout accord conclu sur l’avenir de Kessie est prématuré. À ce stade, toutes les options restent ouvertes à Kessie, y compris rester à AC.

Ils déclarent que Milan est déterminé à conclure un nouvel accord, et eux et le joueur sont ouverts à la poursuite de leur relation.

Cependant, ils n’ont jusqu’à présent pas pu se rencontrer à mi-chemin concernant les aspects financiers d’un nouvel accord. Ce n’est pas quelque chose qui ferait échouer Tottenham ou le PSG, qui compliquent désormais la vie de Milan.

Le PSG est décrit comme ayant poursuivi Kessie « pendant des mois ». Du point de vue anglais, c’est Tottenham d’Antonio Conte qui est déclaré « en tête » parmi toutes les équipes de Premier League.

Cela inclurait Manchester United qui a été lié au remplacement de Paul Pogba par Kessie.

Kessie a ajouté des buts à ses performances combatives au cours des 18 derniers mois et serait un parfait partenaire criminel pour Pierre-Emile Hojbjerg.

Un axe de milieu de terrain Kessie-Hojbjerg ferait réfléchir chaque adversaire. À l’heure actuelle, les Spurs sont en train de crier sincèrement à fournir à Conte exactement cela.

Kylian Mbappe surprise: l’attaquant devrait désormais rester au PSG dans un énorme demi-tour

Conte donne une nouvelle bouée de sauvetage à Steven Bergwijn

Pendant ce temps, Conte affirme que Steven Bergwijn est « totalement impliqué » malgré les rumeurs le liant à une sortie en janvier.

La dernière sortie de l’équipe a été une victoire 2-1 à domicile contre West Ham en Coupe Carabao. Steven Bergwijn, dans le onze de départ pour la première fois sous Conte, a donné l’avantage à Tottenham avec 29 minutes de jeu.

Bergwijn a réalisé une performance impressionnante au stade Tottenham Hotspur, qui survient au milieu des rumeurs d’un transfert en janvier. Les géants néerlandais de l’Ajax lorgneraient soi-disant sa signature. Mais le joueur de 24 ans pourrait avoir une course sur le côté après avoir impressionné Conte alors que de nombreux joueurs étaient avec Covid.

« Je pense que ces deux semaines où nous avons eu beaucoup de joueurs avec Covid m’ont aidé et aidé Steven Bergwijn à très bien comprendre ce que je veux de lui et ce que je veux des 11 autres joueurs que nous avions à l’entraînement », a déclaré l’Italien aux journalistes.

« N’oubliez pas, pendant de nombreux jours, nous nous sommes entraînés avec seulement 11 ou 12 joueurs. D’un côté, c’était très difficile. En revanche, nous avons exploité cette situation pour améliorer les joueurs.

«Nous nous sommes préparés à jouer les matchs avec ces joueurs. C’est sûr, Steven aurait dû jouer contre Leicester, contre Brighton, les matchs qui ont été reportés.

«Avec lui et aussi d’autres joueurs, nous avons essayé d’exploiter la période où nous n’étions que 11 ou 12 joueurs, pour améliorer ces joueurs. Maintenant, Steven est un joueur totalement impliqué dans ce que je veux, dans ce que je demande à mes joueurs. N’oubliez pas que j’aime avoir un plan et j’aime donner des options à mes joueurs.

LIRE LA SUITE: L’as du milieu de terrain «séduit» par Tottenham alors que l’équipe de Conte mène Arsenal dans la chasse aux transferts