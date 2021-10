Tottenham mesure la gravité de la crise de Manchester United

30/10/2021 à 11h56 CEST

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer se rend à Tottenham lors de la dixième journée de la Premier League avec de nombreuses urgences. La victoire historique (0-5) contre Liverpool à Old Trafford a déclenché toutes les alarmes dans le tableau des Red Devils et une nouvelle défaite contre l’équipe de Nuno Espírito Santo pourrait tout faire exploser.

Les Britanniques, qui ont signé un point sur les 12 derniers possibles en Premier League, Ils traversent le pire moment du stade de l’entraîneur norvégien sous les ordres de l’équipe : malgré les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et, surtout, Cristiano Ronaldo, Manchester United continue sans finir de carburant et la situation commence à être critique. S’il ne bat pas Tottenham, il pourrait terminer son temps à Old Trafford.

Les Londoniens, de leur côté, n’arrivent pas non plus au meilleur moment de la saison : perdu lors de leur dernier match de Premier League contre West Ham et n’ont remporté qu’une seule victoire lors de leurs trois derniers matches. Ils ont également perdu de manière surprenante contre Vitesse en Conference League, mais ils ont obtenu le billet pour les quarts de finale de la Coupe Carabao après avoir éliminé Burnley.

Une victoire nécessaire pour les deux

Les trois points sont vitaux pour Manchester United et Tottenham Hotspur, qui ajoutent quatre et cinq points sur les 15 derniers et ont perdu les positions de la Ligue des champions depuis lors.. Avec 15 et 14 unités, ils défilent respectivement aux positions 6 et 7, ce qui ne répond pas aux attentes stipulées au début de la saison 2021/22.

Tottenham débute comme favori théorique en raison de son statut local et de son excellent résultat contre Burnley, ce qui lui permet d’être au prochain tour de la Carabao Cup et de confirmer les pronostics.. Les Diables rouges, cependant, arrivent avec beaucoup plus d’ombres et une pression suffocante sur la figure d’Ole Gunnar Solskjaer : s’il ne gagne pas, il pourrait mener son dernier match en tant qu’entraîneur de Manchester United.