Tottenham met fin à la poursuite d’Antonio Conte, nouveaux contrats avec Chelsea, révélation de l’équipe de l’année PFA, promesse de Glazer aux fans de Man United – actualités football en direct

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts, avec tous les yeux désormais rivés sur l’Angleterre et les Home Nations avant l’Euro 2020…

Titres:

Les anciennes stars d’Arsenal Ray Parlour et Perry Groves “dévastées” par la mort de l’ancien coéquipier, le gardien Alan Miller, alors qu’Ian Wright rend également hommage “Jack Grealish restera à Aston Villa cet été” avec Manchester United et Man City ne paieront probablement pas 130 millions de livres sterling Prix ​​​​pour l’international anglais, a déclaré à talkSPORT un initié de Villa Harry Kane, Mohamed Salah et Bruno Fernandes inclus dans l’équipe de l’année PFA dominée par les stars de Manchester City – mais Chelsea a ignoré la star anglaise Trent Alexander-Arnold s’apprêtant à rater l’Euro alors que les analyses révèlent six semaines blessure à la cuisse Ce qu’Antonio Conte a dit à propos du transfert de Harry Kane en 2017 pourrait donner à Tottenham l’espoir de garder l’attaquant italien prêt à devenir le nouveau manager des Spurs Antonio Conte peut être ” source de division ” et ” difficile ” mais Tottenham fait une grande déclaration avec la nomination de Gareth Southgate jette doute sur Jordan Henderson pour le premier match de l’Angleterre contre la Croatie au milieu des appels pour que James Ward-Prowse et d’autres joueurs en pleine forme soient prioritaires avant l’Euro 2020 Emi Buendia s objet d’une offre de transfert d’Arsenal pour surmonter la déception de Martin Odegaard Arsenal libère l’hôte des joueurs de la première équipe, y compris Martin Odegaard Barcelone “confiant” d’avoir obtenu la prolongation du contrat de Lionel Messi au milieu des liens persistants entre Man City et le PSG