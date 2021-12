Tottenham ouvre la porte à la sortie du prêt de Dele Alli avec le milieu de terrain invité à suivre l’exemple de Conor Gallagher et Jesse Lingard pour relancer sa carrière

Tottenham Hotspur a donné son feu vert pour que Dele Alli soit prêté en janvier, selon des informations.

Le joueur de 25 ans n’a débuté que cinq fois pour les Spurs en championnat cette saison, et son manque de football en équipe première a conduit le président du club Daniel Levy à changer d’avis concernant l’avenir à court terme d’Alli.

Alli n’a débuté qu’une seule fois sous Conte lors de la défaite embarrassante contre NS Mura en Europa Conference League

Des rumeurs suggèrent que le propriétaire de Tottenham a refusé à Alli un prêt au Paris Saint Germain en janvier dernier.

Cependant, selon ., maintenant à la fois directeur général du football de Levy et des Spurs, Fabio Paratici, considère un éloignement temporaire comme la réponse pour raviver sa forme précédente.

Le milieu de terrain a illuminé la Premier League et semblait être le prochain prodige de l’Angleterre après son départ de MK Dons en 2015, mais est tombé en disgrâce depuis le départ de Mauricio Pochettino en 2019.

Alli n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti des opportunités qui lui ont été offertes après la sortie de l’Argentin, et malgré des débuts prometteurs dans les mandats des anciens managers Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo, il a depuis été exclu des plans du nouveau patron Antonio Conte.

Il a signé un nouveau contrat avec Tottenham en 2018 qui l’a assuré du côté nord de Londres jusqu’en 2024.

Étant donné que le milieu de terrain ne peut actuellement pas percer dans le onze de départ des Spurs et qu’un gros mouvement d’argent semble peu probable, un prêt devrait fournir la solution à l’as paria.

Alli était un joueur clé dans l’équipe des demi-finalistes de la Coupe du monde 2018 de Gareth Southgate

Newcastle en difficulté a été cité comme un endroit approprié pour qu’Alli retrouve ses pieds

À la suite des rapports, le spécialiste de talkSPORT Jamie O’Hara a convenu qu’un transfert de prêt de Londres était nécessaire pour qu’Alli retrouve ses marques.

L’ancien milieu de terrain des Spurs a déclaré : « Il est [Alli] perdu son chemin, aux Spurs en particulier, et je pense que la meilleure chose qu’il puisse faire est de s’éloigner de Tottenham, de ressusciter sa carrière ailleurs et d’essayer de baisser la tête, de rester en dehors des journaux, de rester en dehors de Londres et vraiment se concentrer sur son football ».

Le présentateur Ally McCoist a partagé le point de vue d’O’Hara, ajoutant: «Jesse Lingard est dans une situation similaire, cependant, je pense qu’il y a une différence entre les deux.

« Je pense que Jesse Lingard saisit toute petite opportunité qui se présente à lui, que ce soit en prêt à West Ham, il y va et joue bien, si c’est dans l’équipe United, il donnerait certainement tout ce qu’il a à cette équipe United .

« Où je regarde Dele Alli à l’instant, et il me semble que l’étincelle est partie. Si Lingard a une opportunité, il y a toujours une étincelle pour aller jouer et aller faire quelque chose, mais je regarde Dele Alli et les lumières sont éteintes ».

O’Hara a continué à dire qu’Alli devait se tourner vers la mentalité des nouveaux talents émergents de la Premier League pour l’inspirer à nouveau, y compris le jeune de Chelsea Conor Gallagher qui brille en prêt à Crystal Palace.

Selon Jamie O’Hara et Ally McCoist, la magnifique ascension et l’attitude de la starlette de Chelsea et de Crystal Palace Loanee Conor Gallagher cette saison sont ce que Alli doit réincarner

« Je regarde a [Phil] Foden, Reece James, Gallagher, ils ont ces désirs intenses de « Je vais y arriver, je vais le faire, je vais y arriver » », a expliqué l’ancienne star des Spurs.

« J’avais ça en tant que jeune joueur et c’était comme si rien n’allait m’empêcher d’atteindre le sommet.

« C’est quand vous arrivez au sommet, la prochaine phase est de rester au sommet, et c’est une étape difficile à faire. Je pense que c’est là que Dele Alli a vraiment lutté, se fixant ces nouveaux objectifs pour rester au sommet ».

Reste à savoir où en sera Dele Alli à la fin de ce prochain mercato.

Cependant, ce qui est certain, c’est que la hiérarchie de Tottenham et les fans espèrent avoir l’occasion de ressusciter le joueur qu’il était pour eux sous Pochettino.