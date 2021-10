Tottenham paie le prix de son manque de qualité dans le dernier tiers alors que West Ham gagne

West Ham United a vu Tottenham payer le prix d’un manque alarmant de qualité dans le dernier tiers alors que l’équipe de David Moyes passait quatrième et les Spurs tombaient à la sixième. Les deux équipes sont restées inchangées par rapport à leurs derniers matches de Premier League, les deux cherchant à saisir l’opportunité de se classer quatrième au classement de Premier League.

Alors que West Ham United a continué là où il s’était arrêté après une saison dernière impressionnante sous David Moyes, Tottenham a connu un début de saison à l’envers avec trois victoires suivies de trois défaites, puis de deux victoires entre un effort moins qu’impressionnant dans le Ligue Europa Conference contre Vitesse Arnhem. Les joueurs marginaux des Spurs ont été décevants et, sans surprise, aucun d’entre eux n’a participé à cette journée de match en commençant le 11 avec Harry Winks a complètement abandonné l’équipe.

Un manque alarmant de qualité dans la troisième finale voit Tottenham payer le prix

Opportunités pour les deux équipes dans les 45 premières minutes sans but

Moyes a trouvé un 11 établi et ils cherchaient un but précoce pour obtenir les fans à domicile derrière eux, et il est presque arrivé lorsque Pablo Fornals s’est connecté avec un centre haut au deuxième poteau et a gardé sa volée basse, mais ce n’était pas suffisant pour rattraper Hugo Lloris, qui a repoussé le ballon en sécurité. Declan Rice a poussé haut avec énergie, forçant Pierre Emile-Hojbjerg et Oliver Skipp dans des passes précipitées et capricieuses.

Tottenham a commencé à prendre pied dans le match après 20 minutes et Son Heung-min a été au cœur de deux excellentes occasions. D’abord, il s’est libéré et le ballon est arrivé à Lucas Moura, qui s’est retourné mais a perdu son appui et a éraflé le ballon au-dessus de la barre. Peu de temps après, Son s’est connecté avec Tanguy Ndombele, qui a joué un retour en profondeur mais Son a raté son tir et Lukaksz Fabianski était reconnaissant que le ballon vienne de lui tomber dessus.

Tottenham a presque pris l’avantage à la mi-temps lorsqu’un superbe centre de Sergio Reguilon a été rencontré par Harry Kane, à la recherche de son deuxième but en Premier League de la saison, mais Fabianski a renversé le ballon pour un corner.

De l’autre côté, Michail Antonio faisait passer un moment torride à Cristian Romero et l’écartait à plusieurs reprises. Il l’a fait à nouveau à la fin de la première mi-temps mais a gaspillé l’occasion en tirant haut et large au lieu de trouver des Fornals qui, inquiétant pour les Spurs, se trouvaient dans des hectares d’espace dans la surface.

Tottenham a juste devancé les meilleures chances en première mi-temps mais n’a pas été en mesure de briser une ligne arrière résistante des Hammers.

Le dernier ballon de Tottenham manque de qualité

Il y avait un but et un ressort dans la démarche des Spurs et ils ont gaspillé des occasions de prendre l’avantage au début de la seconde mi-temps. Skipp a joué un ballon en diagonale à Ndombele, qui n’avait besoin que de trouver un bon centre mais a trouvé les mains de Fabianski à la place avant qu’un délicieux mouvement entre Ndombele, Moura et Reguilon ne se termine par un centre qui n’a trouvé personne.

Le jeu des Spurs était fluide, mais la balle finale et la finition manquaient cruellement. Kane était également coupable d’une mauvaise balle alors qu’il aurait dû jouer Son pour un but mais sa balle était faible et une fois de plus Fabianski ne pouvait pas croire à sa chance. Les Spurs auraient pu être hors de vue si le dernier ballon avait été de qualité.

Romero était connu pour être impétueux pendant son séjour avec l’Atalanta en Serie A, étant souvent dans le top dix pour les cartes collectées et il a montré cet aspect de son jeu lorsqu’il a inutilement pris un carton jaune pour une réaction excessive après avoir remporté un duel avec Fornals. Romero avait fait son travail et devait s’éloigner, mais a plutôt réagi à Fornals après le défi. Nuno Espírito Santo a supplié son défenseur depuis la ligne de touche de rester calme.

Antonio fait payer Tottenham

Ces occasions manquées sont revenues hanter les Spurs sous la forme d’un joueur qu’ils ont libéré alors qu’il n’avait que 14 ans – Michail Antonio. Aaron Cresswell a décoché un corner qui a échappé à deux joueurs des Spurs et Antonio a réagi le plus rapidement pour rentrer à la maison. Ce fut une livraison fouettée, mais la défense de Tottenham était vraiment médiocre et West Ham, qui aurait pu être deux ou trois buts en retard si les Spurs avaient pu montrer de la qualité dans le dernier tiers, était en tête contre le cours du jeu.

Tottenham et West Ham ont tous deux joué en Europe en milieu de semaine. West Ham a joué une équipe solide et a pris trois points tandis que les Spurs ont reposé les 11 joueurs. Et cela s’est vu au London Stadium, alors que les Spurs ont perdu dans un mauvais affichage.

West Ham maintient sa forme cette saison et est entré dans le top quatre tandis qu’Espírito Santo, qui a mis ses joueurs au repos, a échoué en Europe et a échoué à East London. Les joueurs au repos sont une grande partie du football et la rotation des joueurs clés est compréhensible avec tant de matchs rapides et rapides, mais cette défaite met encore plus en lumière le manque de force des Spurs en profondeur. Les joueurs amenés lors du match nul européen ont prouvé qu’ils n’étaient pas assez bons et contre West Ham, les 11 premiers n’ont pas réussi à livrer aussi bien malgré les chances de le faire.

Espírito Santo ne peut pas changer le troisième jeu final alors que Tottenham paie le prix

Le patron de Tottenham sera sans aucun doute critiqué pour cette défaite, mais il est difficile de discuter de ce qu’il s’est réellement trompé contre West Ham. Si Kane, Son, Reguillon et Ndombele avaient pu jouer de simples balles finales, Tottenham aurait terminé quatrième et le score aurait pu être très différent.

Il est facile de questionner le manager sur le repos des joueurs et les changements d’alignement, mais en fin de compte, le manager des Spurs ne peut pas être en faute si ses joueurs ne livrent pas les dernières balles qui sont généralement du pain et du beurre au talent en question. Ces joueurs doivent se remettre en question et simplement faire beaucoup mieux. C’est un autre match sans but pour Kane et sa mauvaise forme continue devant le but dans la ligue ainsi que son jeu complet continue d’être un poids énorme autour des épaules des Spurs.

Photo principale

