Tottenham passe devant Norwich grâce à l’étourdissant de Lucas Moura et aux frappes de Davinson Sanchez et Heung-Min Son mais Harry Kane fait à nouveau le blanc

Le record de 100% à domicile d’Antonio Conte s’est poursuivi alors que son équipe de Tottenham Hotpsur a facilement éliminé Norwich City 3-0.

Un pilote de pieux de 25 mètres de Lucas Moura a ouvert le score qui a ensuite été suivi par des efforts à bout portant de Davinson Sanchez et Heung-Min Son.

Lucas Moura a inscrit un superbe but pour Tottenham pour ouvrir le score contre Norwich City

Si leur forme et leurs performances en Europe sont loin d’être convaincantes, les Spurs ont été relativement constants en Premier League.

C’est maintenant trois victoires consécutives à domicile pour Conte qui a aidé son équipe à se hisser au cinquième rang du classement, à deux points de West Ham avec un match en moins.

Une chose qui troublera l’ancien patron de Chelsea est la forme de Kane qui a disputé un autre match dans la ligue sans but.

Cela dit, ses coéquipiers intensifient leurs efforts et veillent à ce que la sécheresse de Kane devant le but ne se révèle pas coûteuse.

Kane a connu une période torride devant le but en Premier League cette saison

Lucas a fait avancer les choses pour les hôtes avec un effort étonnant après seulement dix minutes lorsqu’il s’est détourné de son marqueur avant de déclencher un effort du pied droit dans le coin supérieur gauche.

Cela dit, les Spurs ont eu un peu de chance de remporter une victoire, car l’équipe de Dean Smith avait de grandes chances de marquer alors que le match était encore à niveau et à 1-0.

Teemu Pukki aurait dû faire mieux quand il était à moins de dix mètres du but mais a tiré droit sur le gardien Hugo Lloris et en seconde période Adam Idah, encore plus près du but, a repoussé son effort bien loin.

En Premier League en particulier, si vous ne tentez pas votre chance, vous serez obligé de payer et c’est exactement ce que Sanchez a fait lorsqu’il a fracassé le ballon après que Norwich n’ait pas réussi à dégager un corner.

Il n’y avait pas beaucoup de qualité en première mi-temps à part la frappe de Lucas

Sanchez n’a pas connu la meilleure des saisons jusqu’à présent, mais cet objectif pourrait lui donner beaucoup de confiance pour l’avenir

Alors que le jeu s’épuisait, Son a couronné une bonne performance avec un beau but après avoir reçu le ballon de Davies avant de s’éloigner de son marqueur et d’insérer froidement son tir dans le coin inférieur gauche.

Après avoir marqué cinq buts lors de ses deux derniers matches de championnat, Conte espère désespérément que son équipe pourra à nouveau être aussi clinique lors de son prochain match contre Rennes en Europa Conference League, ayant besoin d’une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.