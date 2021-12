Tottenham Hotspur est peut-être enfin revenu à lui-même grâce à Antonio Conte qui a aidé l’équipe à redécouvrir son « avantage ».

C’est selon l’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara qui a fait l’éloge de leur performance contre Liverpool, mais un autre expert de talkSPORT et ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, a déclaré que les fans du club ne devraient pas prendre trop d’avance sur eux-mêmes.

.

À la manière typique de Conte, il a vécu respiré et mangé chaque seconde du match

.

L’ancien patron de Chelsea, de l’Inter et de la Juventus a de nouveau fait jouer les Spurs avec un grand fanfaron

L’entraîneur italien n’a pas encore goûté à la défaite lors des cinq matchs qu’il a supervisés en Premier League depuis qu’il a rejoint le club du nord de Londres en tant que nouveau manager.

Dans ce qui était sans doute le match de la saison, les Spurs et Liverpool se sont affrontés pendant 90 minutes et les deux auraient pu gagner et perdre le match, mais ont fini par s’annuler lors d’un match nul 2-2 mouvementé.

Alors que Conte aurait aimé poursuivre sa course victorieuse à domicile, il aurait été ravi d’un point contre les Reds et l’ancien milieu de terrain des Spurs O’Hara a tenu à féliciter l’Italien pour les performances de son équipe.

« Vous voyez que tactiquement, la façon dont nous sommes organisés était tellement plus organisée », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

« La façon dont nous avons serré le terrain d’un côté, nous avons essayé d’empêcher Liverpool de changer de jeu, les joueurs étant tous dans leur bonne position.

Tottenham a été excellent contre Liverpool hier et ressemblait à l’équipe contre laquelle il était si difficile de jouer sous Mauricio Pochettino

«En dehors du ballon, quand nous pressons, ils pressent tous ensemble, c’est un sprint au lieu de ce demi-sprint laborieux où vous voulez essayer de gagner mais vous n’essayez pas vraiment vraiment.

«Les Spurs, quand ils ont essayé de gagner le ballon, ils ont un avantage, il y a du mordant, il y a ce genre de courage et de détermination pour le récupérer et pouvons-nous ensuite jouer rapidement?

« Chaque fois qu’ils l’ont gagné, pouvons-nous obtenir [Heung-Min] Fils dedans ? Peut-on avoir [Harry] Kane dedans ?

« Je veux dire, ils ont donné à Liverpool un tour en termes d’opportunités créées. »

Même s’il a raté quelques occasions, Dele Alli a sans doute eu son meilleur match pour les Spurs depuis des années hier

Tottenham a peut-être gagné le match avec les chances qu’ils ont créées, mais aucune n’aurait pu se produire si Liverpool avait pu aligner Thiago, Jordan Henderson, Fabinho et Virgil van Dijk au cœur de leur équipe – avec tous les joueurs clés exclus avec COVID ou maladie .

C’est selon Murphy, qui a suggéré que l’équipe affaiblie des Reds donnait aux Spurs un énorme avantage, et ils n’ont quand même réussi à réclamer qu’un point.

« Je dirais que c’est un peu prématuré, à cause de l’équipe de Liverpool », a-t-il déclaré à White et Jordan lorsqu’on lui a demandé si les Spurs étaient « arrivés » dans le match.

« Non [Virgil] van Dijk, tout le trio de milieu de terrain qui a été brillant récemment, Fabinho, Thiago et [Jordan] Henderson, n’étaient pas là – c’était une tempête parfaite pour Tottenham à bien des égards.

« Ne vous méprenez pas, je pensais qu’ils jouaient bien, ils se sont installés techniquement assez intelligemment, ils ont isolé les demi-centres de Liverpool et ont eu de bonnes chances.

Liverpool

Liverpool semblait vulnérable contre les Spurs, mais ne l’aurait peut-être pas été s’ils avaient pu aligner leur défenseur central et capitaine n ° 1

« Sur la base des chances, ils auraient pu gagner, mais il y a eu des décisions ridicules dans le jeu qui ont été leur chemin.

« Alors oui, c’était positif, je pense juste qu’il faut faire attention à ne pas s’emballer. »

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.