Tottenham, pour Lautaro avec 70 ‘kilos’

08/09/2021

Le à 17:16 CEST

Un été très chargé dans les bureaux de l’Inter Milan. Après les rumeurs, qui semblent de plus en plus réelles, du départ de Lukaku à Chelsea pour 115 millions d’euros, ‘The Times’ souligne que non seulement l’attaquant belge pourrait se diriger vers le Premier ministre. Selon les informations du journal anglais, Tottenham se serait lancé pour Lautaro Martínez avec une offre de 70 millions, qui l’aurait déjà transféré au club milanais.

Le club londonien, selon ‘The Times’, serait prêt à faire un gros investissement pour convaincre Harry Kane de rester, après que le capitaine des ‘spurs’ ait manifesté son intention de quitter Tottenham et de signer pour Manchester City. Pour sa part, L’Inter Milan aurait l’intention de garder Lautaro car il considère Lukaku perdu, qui, selon Fabrizio Romano, aurait déjà subi un examen médical avec Chelsea et sera annoncé cette semaine.

Tottenham a ouvert des pourparlers il y a quelques jours pour Lautaro Martinez offrant 70 millions d’euros, l’Atletico a également demandé Lautaro. C’est une véritable cible pour les Spurs – L’Inter dit maintenant qu’ils n’ont pas l’intention de le vendre cet été. 🚨🇦🇷 #THFC Après avoir vendu Lukaku à Chelsea, l’Inter prévoit de garder Lautaro Martinez. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 août 2021

Tottenham n’est pas le seul club qui aurait manifesté son intérêt pour acquérir les services de Lautaro, qui serait également dans l’orbite de l’Atlético et a été lié au Real Madrid et à Barcelone. Le représentant argentin, Alejandro Camano, a déclaré dans des déclarations récentes que “Lautaro est heureux à l’Inter et en Italie. Sa décision est de rester ici.“.