Tottenham pourrait être exclu de la Ligue Europa car l’UEFA confirme que le choc de Rennes n’aura PAS lieu et que le résultat sera décidé par le comité disciplinaire

Tottenham risque d’être disqualifié de la Ligue Europa Conference après que l’UEFA a annoncé que son affrontement avec Rennes ne pouvait pas être reprogrammé.

Une épidémie de COVID-19 aux Spurs a contraint le dernier match du groupe G du club, initialement prévu jeudi, à être reporté.

Une date reportée n’a pas pu être convenue avant la date limite du 31 décembre

L’équipe d’Antonio Conte devait battre le club français pour se qualifier pour les barrages après que Vitesse ait battu Utrecht lors de leur dernier match.

Pendant ce temps, Rennes s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe.

Et le résultat du match de Tottenham sera désormais décidé par un panel disciplinaire.

Un communiqué de l’UEFA samedi matin a déclaré: « Conformément à l’annexe J du règlement de l’UEFA Europa Conference League, l’UEFA, en coopération avec les deux clubs, a tenté de trouver une solution viable afin de reprogrammer le match, afin de garantir que le groupe l’étape pourrait être complétée en conséquence.

Les Spurs sont déjà confrontés à un empilement de matches après le report de deux matchs de Premier League

«Malheureusement, malgré tous les efforts, une solution qui pourrait fonctionner pour les deux clubs n’a pas pu être trouvée. En conséquence, le match ne peut plus être joué et l’affaire sera donc soumise à l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA pour qu’une décision soit prise conformément à l’annexe J du règlement de la compétition susmentionné.

Le choc de Tottenham en Premier League avec Brighton, qui devait avoir lieu dimanche, a également été reporté.

L’affrontement du mois dernier avec Burnley a également été repoussé en raison de fortes chutes de neige, laissant les Spurs face à un empilement de matchs potentiellement cauchemardesque – ce qui pourrait signifier qu’une disqualification de la Conférence Europa est dans leur meilleur intérêt.

