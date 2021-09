Tottenham pourrait être le mieux placé pour conclure un accord avec Chelsea

Tottenham est peut-être le mieux placé pour arracher un joueur de Chelsea qui pourrait être une bonne affaire dans les mois à venir, avec un rapport les mettant dans le mix.

Les Blues ont travaillé dur pour expédier beaucoup de joueurs cet été et ont réussi à récupérer une somme d’argent importante. Leurs deux plus grosses sorties en termes de valeur ont été le défenseur Kurt Zouma et l’attaquante Tammy Abraham. Et il y avait un thème commun dans ces accords.

Les deux joueurs voulaient rester à Londres. Abraham était lié à Arsenal mais a finalement quitté complètement l’Angleterre pour rejoindre Jose Mourinho à Rome.

Zouma, d’autre part, est resté ferme sur sa position et était prêt à rester avec le club jusqu’à ce qu’un déménagement à West Ham se concrétise.

Un autre départ de Chelsea est déjà prévu malgré la fermeture du mercato il y a un peu plus d’une semaine.

Antonio Rudiger est entré dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge et peu de progrès ont été réalisés sur un nouveau contrat, selon 90 minutes.

Un rapport précédemment lié Real Madrid, Bayern Munich et Juventus à l’international allemand.

Mais plus récemment, le Paris Saint-Germain aurait en tête de file comme il est apparu, il est peu probable que Rudiger démissionne avec les Bleus.

90min ont également mentionné les Spurs comme admirateurs. Ils ont déjà essayé de signer le joueur de 28 ans, mais ont échoué dans leur tentative.

Les Spurs ont besoin d’un renforcement défensif avec leurs options d’arrière central qui semblent un peu légères.

Daniel Levy est clairement un fan. En tant que tel, il serait prêt à lui offrir un contrat lucratif pour l’attirer au Tottenham Hotspur Stadium.

Et si Rudiger partageait le même désir que ses anciens coéquipiers, les Spurs seraient en pole position pour sa signature.

Transfert urgent de Tottenham tardif

Pendant ce temps, Fotomac (via CNN Turk) rapporte que Ryan Sessegnon fait l’objet d’un récit de transfert tardif mercredi après être devenu une cible pour Fenerbahce le jour de l’échéance turque.

Sessegnon a dû passer la saison dernière en prêt à Tottenham, faisant équipe avec Hoffenheim pour une saison.

Il a acquis de l’expérience en Allemagne et devra peut-être à nouveau déménager à l’étranger pour poursuivre son développement. Il n’a participé qu’aux éliminatoires de la Ligue Europa des Spurs contre Pacos De Ferreira jusqu’à présent cette saison.

Il est encore temps pour lui de sceller une sortie de prêt. Le mercato en Turquie est ouvert pour le reste de la journée.

LIRE LA SUITE: Tottenham a encore été contrecarré après le revers de l’été, avec un objectif en triple offre