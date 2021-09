Tottenham prend le match «net-zéro» trop littéralement car ils sont humiliés par Chelsea, qui présente ses références au titre de Premier League avec une victoire catégorique sur ses rivaux de Londres

in

Chelsea a remporté sa troisième victoire consécutive au stade Tottenham Hotspur avec une victoire catégorique 3-0 lors du premier match à zéro net du monde – que les Spurs semblaient prendre un peu trop au pied de la lettre.

Après une impasse en première mi-temps, Thiago Silva a ouvert le score d’une tête de balle, avec une frappe fortement déviée de N’golo Kante doublant l’avance avant qu’Antonio Rudiger ne mette la cerise sur le gâteau avec un but d’un attaquant dans le temps additionnel.

Si le deuxième but a été une chance, le résultat n’a certainement pas été

Bien que ce soit un résultat extrêmement dominant pour Chelsea, cela aurait pu se passer différemment si les Spurs en avaient profité après des premières 45 minutes prometteuses.

Kane, Son et le reste de l’attaque semblaient animés et à la mi-temps, les deux équipes étaient très égales.

Cependant, comme toute équipe de haut niveau, Thomas Tuchel et son équipe ont chevauché la tempête des Spurs et ont pris le contrôle.

Silva a inscrit une excellente tête dans le coin inférieur droit cinq minutes après le redémarrage d’un corner de Marcos Alonso.

Cela s’est amélioré à peine sept minutes plus tard, alors que Kante a fait un rare bond en avant et a pris la phrase «si vous ne tirez pas, vous ne marquez pas» au pied de la lettre.

Déviant Eric Dier, le Français qui venait de rentrer de blessure lâchait et via le défenseur des Spurs portait le score à 2-0 face aux bleus, Hugo Lloris n’ayant aucune chance.

c’était le jour de chance de Kanté, il a marqué un but très rare

Harry Kane était à nouveau un spectateur et n’a enregistré qu’un seul tir cadré alors qu’il tentait de remettre son équipe dans le match.

Chelsea a cependant limité sa menace et celle de son fils en seconde période et a eu tellement d’occasions de rendre la ligne de score encore plus confortable.

Le remplaçant Timo Werner a raté quelques occasions après son entrée en jeu, tout comme Kovacic.

C’était le deuxième de Chelsea depuis sa défense à trois qui a ajouté de la brillance aux lectures finales.

Werner a fait amende honorable pour son absence en coupant le ballon à son compatriote allemand qui a fait preuve d’un grand sang-froid pour insérer le ballon dans le coin inférieur gauche.

Rudiger a marqué le troisième but de Chelsea pour assurer une victoire facile sur Tottenham

Après la victoire spectaculaire de Manchester United plus tôt et la victoire de Liverpool hier, les Bleus étaient sous pression pour réagir aujourd’hui.

Comme tout challenger pour le titre, ils ont relevé le défi et ont maintenant remporté United et les Reds avec 13 points après cinq matchs.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.