Tottenham profite de l’abandon par Arsenal de la poursuite du meneur de jeu

L’Union de Philadelphie accueillera le New York City FC en action MLS mercredi soir depuis le Subaru Park de Philadelphie. Philadelphie vient de perdre 2-1 contre la Nouvelle-Angleterre lors de son dernier match en MLS et tentera de rebondir avec une victoire ce soir. Quant au NYC FC, il vient de remporter une victoire 2-0 […] More