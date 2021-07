Tottenham publie un nouveau kit Nike à l’extérieur audacieux pour «aider à offrir des performances optimales» pour la saison 2021/22 sous Nuno Espirito Santo

Les détaillants voient de plus en plus de signes de reprise après la pandémie alors que les revenus du commerce électronique montent en flèche, malgré la crainte d’une hausse des prix sur de nombreux marchés et une baisse de 2% des revenus numériques d’une année sur l’autre aux États-Unis. Les données de l’indice d’achat Salesforce […] More