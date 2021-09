Tottenham ” recule “, déclare l’animateur de talkSPORT, qui critique Daniel Levy ” têtu ” pour ” garder Harry Kane contre sa volonté ” alors que la comparaison avec Jack Grealish est faite

Les choses s’annoncent sombres pour Tottenham, mais ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer, déclare Alex Crook de talkSPORT.

Avant la pause internationale, les Spurs n’avaient pas encaissé de but et ont réussi à garder le joueur vedette Harry Kane. Cependant, depuis que toutes les équipes sont revenues, elles ont depuis subi de lourdes défaites contre Crystal Palace, Chelsea et leurs rivaux féroces Arsenal.

Les choses s’annoncent sombres pour les Spurs après un début si prometteur

La pression sur Nuno Espirito Santo augmente mais le « têtu » Daniel Levy est à blâmer, estime Crook, qui a critiqué la position du président des Spurs sur le maintien de Harry Kane au club.

“Ce que Tottenham a fait, par pur entêtement de Daniel Levy, c’est garder un joueur contre son gré, et à quel prix ?

“Cette équipe, elle a l’air fatiguée, on dirait qu’elle a besoin d’une refonte, on dirait qu’un certain nombre de joueurs ne veulent probablement pas être là, vous pourriez même mettre [Tanguy] Ndombele dans cette liste aussi et ils reculent.

“Oui, ils ont gardé le capitaine anglais, l’un des plus grands buteurs de l’histoire de la Premier League, mais le tableau d’ensemble semble beaucoup plus sombre après avoir pris cette décision.

Kane a eu un autre mauvais après-midi pour les Spurs

“Ils auraient dû vendre Harry Kane, acheter trois ou quatre joueurs comme Aston Villa [when selling Jack Grealish] ont et ont rendu l’équipe plus compétitive.

“Ce qu’ils auraient également dû faire, c’est avoir un plan lorsqu’ils ont licencié Jose Mourinho et finalement ne pas descendre au numéro sept ou huit sur la liste et embaucher Nuno Espirito Santo, un manager qui a été essentiellement licencié par Wolverhampton Wanderers.”

Au cours de la fenêtre de transfert d’été, deux des plus grands noms du football étaient Jack Grealish et Harry Kane étaient liés à des déménagements.

L’ancien club de l’ancien a reçu 100 millions de livres sterling de Manchester City et les a réinvestis dans la signature de Danny Ings, Leon Bailey et Emiliano Buendia.

Pendant ce temps, ces derniers ont gardé leur joueur et il semble qu’ils auraient peut-être mieux fait de suivre l’approche de Villa à la place.

Ings a fait un début impressionnant à sa carrière Villa

Pour l’instant cependant, jusqu’à la fenêtre de transfert de janvier au moins, Kane, Spurs et Levy devront réparer leur relation et aider Nuno à remporter des victoires indispensables.

