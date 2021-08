Tottenham refuse de vendre Harry Kane à Manchester City

18 août 2021 à 12:01 CEST

Il semble que Harry Kane ne quittera pas Londres cette saison. Selon le Telegraph en Angleterre, Tottenham ferme en groupe et n’acceptera plus d’offres pour son capitaine contre les infractions de Pep Guardiola à Manchester City. Levy, le propriétaire des Spurs réputé pour sa ténacité sur le marché des transferts, aurait confirmé qu’il n’accepterait plus d’appels pour Kane, qui se sent floué par son club.

Selon The Telegraph, Kane est frustré par l’entité londonienne, puisque les bureaux lui auraient promis qu’ils accepteraient de le vendre si les Spurs ne se qualifiaient pas pour l’Europe, comme cela s’est produit la saison précédente. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, puisque Tottenham aurait rompu sa promesse en rejetant une proposition de 125 millions livres de la Ville.

Au-delà de la rupture de la promesse, Kane considère, toujours selon ce qu’affirment les confrères de The Telegraph, que le club l’a trahi en retournant les fans contre lui au retour des Spurs à l’entraînement, lorsqu’il a été divulgué que l’attaquant ne s’était pas déclaré par contumace pour forcer son transfert.

Pour le moment, et s’il n’y a pas de changement de dernière minute, le capitaine de l’équipe d’Angleterre continuera contre son gré en défendant le maillot de Tottenham.