Tottenham rejette Danny Rose rejoint Watford pour un transfert gratuit pour mettre fin à un séjour de 14 ans dans le nord de Londres après avoir été victime de Jose Mourinho

Danny Rose a terminé son transfert vers les nouveaux garçons de Premier League Watford après avoir été libéré par Tottenham Hotspur.

Rose, 30 ans, a été libéré à la fin de son contrat avec les Spurs, après avoir passé la saison dernière à s’entraîner avec les moins de 23 ans du club, et rejoindra les Hornets nouvellement promus en tant qu’agent libre le 1er juillet.

L’international anglais est passé par la formation des jeunes de Leeds avant de rejoindre Tottenham et a eu une courte période de prêt avec Watford en 2009 apparaissant sept fois.

Rose a déménagé aux Spurs en 2007 et a fait 241 apparitions, étant un élément clé de l’équipe de Mauricio Pochettino qui a disputé les honneurs au cours de plusieurs saisons.

Cependant, le défenseur expérimenté, qui a remporté 29 sélections en Angleterre, s’est retrouvé en disgrâce sous Jose Mourinho et a passé la seconde moitié de la saison 2019-20 en prêt à Newcastle.

Après avoir juré de laisser son contrat important avec les Spurs se terminer, Rose s’est retrouvé banni dans la configuration des moins de 23 ans et n’a même pas été inscrit dans l’équipe de Premier League du club la saison dernière.

Danny Rose est tombé en disgrâce sous Jose Mourinho au cours de ses 18 derniers mois à Tottenham

Une grande partie de son sort sous Mourinho a été filmée dans le documentaire All or Nothing d’Amazon Prime Video.

Le défenseur a été confronté à une confrontation avec l’entraîneur portugais pour savoir pourquoi il n’était pas sélectionné, menaçant d’aller voir le président Daniel Levy à propos de ce qu’il considérait comme un traitement préférentiel envers les autres joueurs.

Réfléchissant à son départ en juin, Rose a déclaré sur le site officiel de Tottenham : « J’aurais aimé que nous aurions pu gagner quelque chose ensemble, mais le club n’est pas loin de cela et je souhaite évidemment à tout le monde au club la meilleure des chances pour l’avenir.

« Dans l’ensemble, le club et le président ont été brillants avec moi. Pendant 14 ans, j’ai parcouru à peu près le même chemin pour m’entraîner tous les jours.

Rose a remporté 29 sélections en Angleterre, mais n’a pas joué dans l’élite depuis 2020 lorsqu’il a rejoint Newcastle en prêt

“C’est tout ce que j’ai connu vraiment, ça va être étrange si et quand je rejoins une nouvelle équipe parce que je vais prendre une voie différente pour m’entraîner, mais je suis reconnaissant au club de m’avoir amené en 2007 à 17 ans et je me sens très privilégié d’avoir vécu certains des grands jours de Tottenham.

“J’ai eu l’occasion cette saison de transmettre une partie de ces connaissances, j’aimerais penser que je l’ai fait et je quitte le club de football une meilleure personne, un meilleur professionnel, un meilleur humain que je ne l’étais quand j’ai est arrivé il y a 14 ans.