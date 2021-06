Tottenham reste en pourparlers avec Antonio Conte et son premier travail sera de convaincre Man City et Manchester United cible Harry Kane de rester, a déclaré talkSPORT

Tottenham reste en pourparlers avec Antonio Conte pour devenir leur nouveau manager, a déclaré talkSPORT.

Et le premier point à l’ordre du jour du nouvel entraîneur sera l’avenir de Harry Kane, au milieu de liens avec d’éventuels transferts vers Manchester United et les champions de Premier League Man City.

Conte pourrait bientôt être annoncé comme le nouveau patron de Tottenham

Les Spurs semblent avoir trouvé leur successeur permanent à Jose Mourinho, qui a été limogé après une période de 17 mois en avril.

Conte est en pourparlers avec la hiérarchie du club du nord de Londres, et le grand journaliste italien Fabrizio Romano affirme qu’une décision sur l’avenir du patron vainqueur de la Serie A et de la Premier League pourrait être prise dans les prochaines 48 heures.

Il a déclaré à Jim White sur talkSPORT: «La situation est en cours parce qu’Antonio Conte, ses représentants et le conseil d’administration de Tottenham discutent du contrat, du salaire, du projet, du personnel.

« Il veut amener ses membres avec lui, c’est la clé pour lui. Ils ont fait un travail incroyable à l’Inter, c’est pourquoi il est si important pour Antonio Conte d’avoir son équipe avec lui.

« Pour le moment, il n’y a pas d’accord total. Voyons ce qui se passe dans les prochaines 48 heures car il souhaite continuer à discuter avec Tottenham et décider avec sa famille de leur avenir à Londres.

« Tottenham et Conte négocient toujours.

« Je ne dirais pas qu’il y a des problèmes, mais ils doivent décider ensemble. Quand vous avez un manager comme Antonio Conte, qui est l’un des cinq meilleurs au monde, c’est un vainqueur en série, si vous voulez aller avec lui, vous devez vous lancer à 100% avec un projet sérieux.

Conte a remporté la Premier League et la FA Cup lors de ses deux saisons avec Chelsea

« Vous devez être sur la même longueur d’onde lorsque vous parlez du propriétaire, du conseil d’administration et du gestionnaire.

“C’est tellement important d’avoir un projet, quand vous voulez gagner, combien de signatures vous voulez faire, il doit être à 100% avec le conseil d’administration.”

Conte a remporté des titres de champion en Angleterre et en Italie avec Chelsea, la Juventus et plus récemment l’Inter Milan au cours d’une carrière de manager extrêmement réussie.

L’entraîneur italien a quitté l’Inter la semaine dernière après s’être brouillé avec les chefs de club à propos de transferts.

Et, bien qu’il y ait eu des craintes concernant son attitude piquante – avec le spécialiste de talkSPORT Simon Jordan disant que ce serait «un match fait en enfer» – Romano insiste sur le fait qu’une relation entre Conte et le président de Tottenham, Daniel Levy, fonctionnerait bien.

Levy devrait soutenir Conte sur le marché des transferts, déclare Romano

Il a ajouté : « Conte doit avoir un certain pouvoir sur les nouvelles recrues. Ils doivent donc discuter du marché des transferts. Il veut être impliqué dans le club et il ne veut pas être seulement le manager.

« La deuxième chose est d’être toujours connecté avec le propriétaire. Nous savons que Daniel Levy travaille toujours pour Tottenham.

« J’ai vu des commentaires disant que Daniel Levy et Conte ensemble seraient terribles – je ne suis pas d’accord.

“Ils sont parfaits parce que Daniel Levy est toujours concentré sur Tottenham et Antonio Conte veut ce genre de propriétaire.

“Le principal problème est de savoir combien ils peuvent dépenser sur le marché des transferts, car il est évident que l’écart est important avec Manchester City.”

Romano pense que la première priorité de Conte – s’il devient le patron de Tottenham – sera de convaincre le talisman du club Kane de rester.

Kane a marqué 222 buts pour Tottenham, mais n’a pas encore remporté l’argenterie

Le capitaine anglais, qui est évalué à environ 120 millions de livres sterling, a été lié à des déménagements à Manchester United et à Man City cet été.

Romano a déclaré: “Antonio Conte est un manager incroyable et est en contact direct avec ses joueurs.

“Je suis sûr à 100% que si Antonio Conte devient le nouveau manager de Tottenham, la première chose qu’il fera sera de parler avec Harry Kane.

« Il lui parlerait du projet et essaierait de garder Harry Kane car il adore ce genre d’attaquant.

“Il a fait un travail incroyable avec Romelu Lukaku et Lautaro Martinez à l’Inter. Antonio est fantastique avec les attaquants.