Tottenham Sack Nuno Espírito Santo

Tottenham Hotspur a confirmé le départ du manager Nuno Espirito Santo après la défaite 3-0 à domicile contre Manchester United.

Les Spurs sont sur une pente descendante depuis qu’ils ont remporté leurs trois premiers matchs de la saison et le résultat du week-end s’est avéré être le score final.

Les buts de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford ont condamné les Spurs à une cinquième défaite en dix matchs, les laissant huitièmes du classement.

L’ancien patron des Wolverhampton Wanderers n’a rejoint le club qu’au cours de l’été pour remplacer Jose Mourinho, qui avait été démis de ses fonctions quelques jours seulement avant de mener son équipe en finale de la Coupe Carabao à Wembley contre Manchester City.

Lorsque Tottenham et le président Daniel Levy ont entrepris de trouver le remplaçant de Mourinho, ils ne pouvaient pas savoir que la recherche deviendrait une farce.

Tout d’abord, Antonio Conte s’est éloigné des pourparlers qui auraient été avancés, puis Paulo Fonseca, qui semblait sur le point de prendre le poste avant que les Spurs ne soient nommés directeur du football Fabio Paratici, a également mis fin aux discussions.

En fin de compte, c’est Nuno qui a pris les rênes du club du nord de Londres, laissant certains se demander à quel point il était vraiment l’homme de Tottenham étant donné qu’il avait quitté les Wolves à la fin de la saison 2020/21 et était disponible pour le majorité de la recherche managériale des Spurs.

La pré-saison a suggéré une nouvelle approche du nouvel homme en charge et une victoire du North London Derby, bien que amicale, a mis les fans des Spurs d’humeur positive avant la nouvelle saison.

L’été a été dominé par les révélations selon lesquelles Harry Kane voulait quitter le club et tout indiquait que l’attaquant rejoignait Manchester City mais personne n’avait pris en compte l’entêtement de Levy. Après des semaines de rumeurs, aucun accord avec City n’a été conclu et après avoir battu les Wolves 1-0 à Molineux, Kane a engagé son avenir immédiat pour le club.

Sans Kane, les Spurs ont battu Manchester City 1-0 lors de la première journée de la saison et les deux matchs suivants ont fourni de nouvelles victoires 1-0.

Malgré ces trois premières victoires, il y avait peu de créativité à propos des Spurs et lorsque les défaites 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea ont suivi, et une mauvaise défaite du North London Derby contre Arsenal où ils ont également laissé filer trois buts, la pression est montée sur le nouveau manager.

Alors que les performances continuaient de baisser, Levy a une fois de plus appuyé sur la gâchette de ce qui ne peut être décrit que comme une autre expérience ratée.

