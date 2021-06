Tottenham s’apprête à nommer Conte, Alexander-Arnold manquera l’Euro en raison d’une blessure, Arsenal annonce le départ du joueur triple, Zaha veut quitter Crystal Palace – actualités football en direct

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts, avec tous les yeux désormais rivés sur l’Angleterre et les Home Nations avant l’Euro 2020…

Titres:

Lorsque Thierry Henry a mis Nicklas Bendtner à sa place dans un terrain d’entraînement grossier, Ally McCoist se moque de Steven Gerrard aux affirmations d’Everton, mais un expert de talkSPORT dit que ” des choses étranges se sont produites “, Gareth Southgate fait le point sur Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson en tant que blessures en Angleterre empiler avant l’Euro Sven-Goran Eriksson « surpris » par l’omission de Jesse Lingard à l’Euro 2020 alors que l’ancien manager anglais dit que Raheem Sterling et Marcus Rashford devraient commencer pour Three Lions La première conversation qu’Antonio Conte aura avec le président de Tottenham, Daniel Levy, concernera Harry Kane en tant qu’attaquant cherche un transfert, avec Man City et Man United enthousiastes, Rafael Benitez « marcherait sur des charbons ardents » pour le travail d’Everton malgré les liens avec Liverpool alors que Carragher soutient l’ex-patron pour l’un des « rendez-vous les plus choquants de l’histoire du football du Merseyside » Nuno Espirito Santo serait « génial rendez-vous ‘pour Crystal Palace mais Andros Townsend craint que le club ne rate l’entraîneur d’Everton West Ham aurait choisi Jess e Lingard pour l’équipe d’Angleterre Euros et laissé de côté les stars de Liverpool ou de Chelsea Barcelone “confiantes” d’avoir obtenu la prolongation du contrat de Lionel Messi au milieu des liens persistants entre Man City et le PSG