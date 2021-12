Tottenham se classe parmi les quatre premiers après la victoire de Norwich City

Le patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, était une fois de plus l’animation personnifiée alors qu’il frappait presque chaque ballon sur la ligne de touche alors qu’il dirigeait constamment ses troupes. Une troisième victoire consécutive à domicile en Premier League permet à Tottenham de se classer parmi les quatre premiers après une victoire 3-0 sur Norwich City, mais Conte sait que son équipe doit encore s’améliorer dans de nombreux domaines.

Tottenham se classe parmi les quatre premiers alors que Ben Davies et Lucas Moura brillent

Aucun but pour Harry Kane alors que Lucas Moura, Davinson Sanchez et Son Heung-Min marquent

Harry Kane reste avec un seul but en Premier League lors de la saison 2021/22, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé. Quelques frappes à longue distance se sont terminées directement sur Tim Krul et un jeton en première mi-temps a dérivé bien loin alors que pour l’Angleterre, il a peut-être dérivé à l’intérieur du poteau à la place de ses fortunes différentes pour le club et le pays. Heureusement pour Kane, ses difficultés devant le but n’avaient pas d’importance car Lucas Moura, Davinson Sanchez et Son Heung-Min ont tous attrapé les buts qui ont mis un côté fougueux de Norwich au fond de la Premier League.

Les chances gâchées de Norwich

C’est Norwich qui aurait dû prendre les devants lorsqu’Adam Idah a volé le ballon à Sanchez uniquement pour que Teemu Pukki soit refusé par Hugo Lloris et ce devait être l’histoire du match car Norwich avait des chances mais les a gâchées alors que Tottenham, qui été timide récemment, étaient cliniques devant le but.

Lucas Moura a ouvert le score à la neuvième minute avec un entraînement scandaleux qui n’a laissé aucune chance à Krul alors qu’il volait haut dans son coin supérieur gauche. Ce n’était que le 18e but de Lucas en Premier League pour les Spurs depuis son arrivée dans le nord de Londres en 2018, mais quand il figure sur la feuille de match, il a tendance à le faire avec style. Son tour du chapeau contre l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions 2019 a assuré qu’il sera toujours une légende des Spurs, mais s’il peut commencer à trouver le filet régulièrement, il pourrait être un atout énorme dans la nouvelle ère Conte au Tottenham Hotspur Stadium .

Conte était satisfait de son but et de sa contribution globale, mais a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il souhaitait voir Lucas sur la feuille de match plus souvent : « Lucas a une grande qualité et mon attente est sûrement de voir beaucoup plus de buts comme celui-ci, mais de bonnes performances avec et sans ballon.

La résurgence de Ben Davies

Depuis qu’il est devenu l’entraîneur de Tottenham, Conte a préféré jouer Ben Davies en tant qu’arrière central gauche, un poste qu’il a régulièrement joué pour l’équipe nationale galloise et il est rapidement devenu un joueur sur lequel s’appuyer pour l’Italien. Contre Norwich, ce fut une autre performance solide et Conte n’a pas tardé à louer son attitude et ses performances : « Ben est l’un de ces joueurs, il fait preuve d’une grande solidité et joue bien défensivement. Je suis content pour lui. Nous parlons d’une très bonne personne, un bon gars. Il est toujours très concentré et concentré. Il a bien joué.

Tottenham se rapproche du top quatre

Les Spurs affronteront ensuite Brighton et Hove Albion au stade AMEX à seulement deux points de la quatrième place et avec un match en main contre West Ham United qui occupe actuellement cette position. Conte aura été heureux de ne pas concéder un deuxième match consécutif, mais Norwich a parfois contourné le dos et contre une meilleure opposition, le score a peut-être été moins flatteur qu’il ne l’était à la fin.

Les quatre premiers sont de retour pour les Spurs, mais pour Norwich, leur manque de qualité dans le dernier tiers associé à une faible différence de buts de -23 doit être corrigé par Dean Smith, sinon pour tous leurs efforts, ils retourneront au Championnat encore une fois.

