Tottenham se joint à la course pour signer l’objectif de 46 000 £ par semaine de David Moyes, Everton tient également à

in

Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via .

Selon Sky Sports, Tottenham est intéressé par la signature du défenseur de Chelsea Kurt Zouma, qui intéresse également West Ham et Everton.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, il semble que Nuno Espirito Santo ne soit pas encore entièrement satisfait de ses options de défenseur central, malgré la signature de Cristian Romero pour 47 millions de livres sterling.

Les Spurs ont tenté de recruter certains des meilleurs de la Liga à Jules Kounde et Pau Torres, bien que les deux défenseurs aient rejeté cette décision.

Start One, Bench One, Sell One : Édition Dédicaces Été 2021

BridTV

4238

Start One, Bench One, Sell One : Édition Dédicaces Été 2021

845303

845303

centre

UCi9SqUCnW_flgsrl6_PRJFQ

HITC Sevens (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnh2dj4adpLKjpkVHNyIhe_Ao5FouSlZirlnc9GR=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Maintenant, il semble que Fabio Paratici cherche à acheter local avec un coup pour Zouma.

Le joueur de 26 ans a entamé la victoire 3-0 de samedi contre Crystal Palace sur le banc.

Le débutant de 22 ans en Premier League Trevor Chalobah a été préféré par Thomas Tuchel, ce qui ne présage rien de bon pour Zouma à notre avis.

L’international français de 8 sélections est arrivé à Stamford Bridge en provenance de Saint-Etienne en janvier 2014 pour 12 millions de livres sterling.

Depuis, il a fait 151 apparitions avec les Blues.

West Ham et Everton veulent aussi Kurt Zouma

Photo de Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via .

Comme indiqué précédemment, West Ham et Everton s’intéressent également à Zouma.

Sky Sports pense que l’homme de 46 000 £ par semaine est la principale cible de West Ham, et le défenseur central lui-même est prêt à faire équipe avec David Moyes.

Cependant, les Hammers trouvent que la valorisation de 25 millions de livres sterling de Chelsea est un problème.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Ailleurs, il a été dit qu’Everton voulait que Zouma revienne à Goodison Park.

Le n ° 15 de Chelsea a fait 36 ​​apparitions en prêt avec les Toffees lors de la campagne 2018/19.

Avec trois clubs attrayants de Premier League qui se battent tous pour Zouma, il sera intéressant de voir où il finira – gardez un œil sur cette saga de transfert.

Dans d’autres nouvelles, l’accord de West Ham pour 13,5 millions de livres sterling s’effondre sur les frais, les Spurs pourraient fondre