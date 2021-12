Tottenham se rapproche de l’arrière central chic de Serie A dans le cadre d’un accord de 21 millions de livres sterling en janvier

Tottenham est fortement incité à signer le défenseur de Turin Gleison Bremer dans la fenêtre de transfert de janvier, son club étant prêt à plier après avoir échoué à conclure un nouveau contrat avec le joueur.

L’accord actuel du joueur de 24 ans expire en 2023, mais le Brésilien a jusqu’à présent résisté à toute tentative de prolonger son séjour au-delà de cette date. À cette fin, un rapport de Calciomercato indique que Turin est prêt à se débarrasser de Bremer en janvier.

Cependant, la sortie italienne ajoute que l’équipe de Serie A ne laissera le joueur partir que s’il reçoit son prix demandé de 21,3 millions de livres sterling.

Le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, surveille Bremer depuis le début de la saison. En effet, d’autres rapports suggèrent que l’Italien cherche désespérément à amener le joueur dans le nord de Londres.

Antonio Conte est également un fan et sait qu’il doit améliorer ses trois arrières pour que Tottenham revienne au plus haut niveau.

Cristian Romero a été le meilleur défenseur central du club cette saison mais est absent jusqu’en février. Cela laisse Eric Dier, Ben Davies, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga et Joe Rodon se battre pour trois places.

Bremer, qui a également été lié à Liverpool, a fait 92 apparitions pour Turin. Cependant, il attend toujours sa première sélection pour le Brésil.

Le prix demandé de 21,3 millions de livres sterling pour un défenseur établi de Serie A semble être un morceau. Mais il y aura des inquiétudes quant à savoir s’il peut adapter son jeu au football anglais.

Dans cet esprit, Conte reste également intéressé par des stars plus expérimentées comme Antonio Rudiger et Stefan De Vrij.

Comment les footballeurs s’en sortent-ils aux SPOTY Awards et Rashford et Sterling ont-ils une chance de gloire ?

Pendant ce temps, Tottenham a dit à l’Ajax de renoncer à un accord pour Steven Bergwijn jusqu’à la fin de la période chargée de Noël, selon un rapport.

L’ailier néerlandais est arrivé dans le nord de Londres en tant que signature de Jose Mourinho. Il a eu un impact instantané avec un but vainqueur contre Manchester City et a marqué trois fois lors de ses six premiers matches de championnat.

Cependant, il n’a joué qu’un rôle partiel depuis le début de la saison dernière, en partie à cause d’une blessure. De plus, l’arrivée d’Antonio Conte en tant que manager a changé le paysage.

L’entraîneur a démenti les rumeurs selon lesquelles il n’est pas un grand fan de Bergwijn. Au lieu de cela, Conte a insisté sur le fait que l’ailier est un joueur qui a une « grande qualité » et juré de compter sur lui.

Néanmoins, il a admis qu’il aurait aimé avoir plus de temps pour travailler avec Bergwijn depuis son arrivée en tant que manager.

Parallèlement, des discussions sur un retour aux Pays-Bas ont émergé pour Bergwijn. Cette fois, cependant, c’est l’Ajax qui veut le signer. Le patron Erik Ten Hag en fait s’est engagé à « enquêter » sur les chances d’un transfert de janvier.

S’exprimant sur un podcast pour De Telegraaf, le journaliste Mike Verweij a révélé que Bergwijn pourrait retourner dans son pays d’origine.

Le journaliste a déclaré : « Cet intérêt est connu de la direction de Bergwijn depuis des semaines, car c’est toujours comme ça que ça se passe.

« L’Ajax ne se laissera jamais croire qu’il veut avoir un joueur et ce joueur dit : ‘Tous gentils et gentils, mais je ne veux pas du tout aller à l’Ajax.’

« La direction est toujours contactée en premier pour demander comment le joueur se sentirait si une tentative était faite. Bergwijn a indiqué qu’il aime vraiment l’Ajax.

«Et maintenant, les Spurs sont venus à l’Ajax avec la question de savoir si l’intérêt pour Bergwijn est sérieux. La réponse était affirmative.

En réponse, Verweij a révélé que les Spurs – dirigés par le directeur du football Fabio Paratici – avaient riposté. Le club a demandé à l’Ajax de mettre ses plans de côté jusqu’à la fin de sa liste chargée de matchs de Noël.

LIRE LA SUITE: La division des contrats révélée comme un prétendant puissant avec des piqués d’histoire pour Liverpool, cible de Tottenham