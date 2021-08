Tottenham sera contrecarré deux fois dans une chaîne d’événements de transfert perturbatrice

in

Le Bayern Munich a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec une cible de Tottenham, qui pourrait être remplacée par une autre, selon les rapports.

Les champions de Bundesliga ont construit une dynastie au cours de la dernière décennie grâce à un travail intelligent sur le marché des transferts et à une adaptation réussie sur le terrain. Tottenham cherche à construire quelque chose qui lui est propre avec le nouveau directeur général Fabio Paratici à la barre.

Cependant, les Spurs n’ont pas eu les choses à leur guise lors du premier été de Paratici. Tout a commencé par une recherche épuisante de leur nouvel entraîneur-chef, Nuno Espirito Santo prenant finalement le poste.

Sur le marché des transferts, Tottenham a coché sa tâche principale de garder Harry Kane. De plus, ils ont signé Pierluigi Gollini, Cristian Romero et Bryan Gil.

Mais ils n’ont pas encore trouvé de couverture pour Kane, le défenseur supplémentaire qu’ils souhaitent ou un autre milieu de terrain qu’ils envisagent.

Il avait semblé qu’ils faisaient quelques progrès dans ce dernier département récemment. Ils auraient battu Chelsea à la signature de la starlette barcelonaise Ilaix Moriba.

Cependant, ce n’est pas une affaire conclue et ils pourraient être encore usurpés dans la bataille pour le signer. En fait, il est impliqué dans une saga de transfert comprenant un autre de leurs objectifs à long terme.

Selon Goal et Spox, le Bayern a conclu des accords personnels avec Marcel Sabitzer du RB Leipzig. L’Autrichien est sur le radar de Tottenham depuis plus d’un an, mais le Bayern est sur le point de le battre contre lui.

Mais avant tout, ils doivent décider s’ils souhaitent faire une offre à Leipzig. Sabitzer est dans la dernière année de son contrat, donc le Bayern évalue sa valeur. Son club actuel veut 15 millions d’euros.

Il n’y a eu aucun contact entre les deux clubs, mais Sabitzer semble assez heureux de rejoindre le Bayern s’il y avait des progrès sur ce front.

Leipzig envisage Moriba comme remplaçant de Sabitzer

Dans un nouveau coup dur pour Tottenham, le rapport affirme que Leipzig chercherait à remplacer son capitaine par nul autre que Moriba.

L’adolescent est loin d’être sur une trajectoire de collision avec Barcelone après avoir été incapable d’accepter une prolongation de contrat. Moriba a été exclu de l’entraînement en équipe première et essaie maintenant de trouver un mouvement.

Il a récemment visité Londres, qui à l’époque semblait lié à des liens avec Chelsea. Mais Tottenham a également élaboré ses propres plans pour le capturer.

Il en va de même pour Leipzig. Fait intéressant, Moriba a le même agent que Sabitzer, il est donc peut-être en train d’orchestrer un mouvement.

De plus, Barcelone demande les mêmes frais de 15 millions d’euros pour Moriba que Leipzig pour Sabitzer. Par conséquent, un accord aurait également un sens économique pour eux.

Ainsi, le chemin de Tottenham vers sa signature n’est plus clair. Paratici devra travailler dur s’il veut conclure un accord avant la date limite.

