Tottenham sera le « Banter FC » s’il perd contre Arsenal dans le derby du nord de Londres, admet l’ancienne star des Spurs Jamie O’Hara

Jamie O’Hara a admis que Tottenham deviendrait le « Banter FC » s’il perdait le derby du nord de Londres dimanche et se retrouvait derrière Arsenal au classement de la Premier League.

Les grands rivaux se préparent à se battre pour la première fois ce trimestre, avec plus que des droits de vantardise locaux en jeu après un renversement de fortune pour les deux clubs avant l’affrontement.

.

Kane subit une rare sécheresse pour Tottenham, l’attaquant n’ayant pas encore marqué de but en Premier League cette saison

L’ensemble de la table de l’élite se tenait entre Tottenham et Arsenal après trois matchs de la saison, les Spurs volant haut au sommet après trois victoires, tandis que les Gunners étaient au plus bas avec zéro victoire, zéro but et zéro point.

Deux matchs plus tard, cependant, et tout a changé.

Les défaites consécutives 3-0 ont vu les Spurs chuter à la septième place, tandis que les victoires consécutives ont porté l’équipe de Mikel Arteta à la 13e, l’élan du nord de Londres se déplaçant devant le derby très important.

Désormais, si Arsenal remporte trois victoires consécutives en battant ses anciens ennemis, il dépassera Tottenham dans le classement.

.

Arsenal a repris le chemin de la victoire et cherchera à remporter trois victoires d’affilée face à son rival Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Et l’ancienne star des Spurs, O’Hara, a déclaré qu’il éteindrait son téléphone si cela se produisait.

“Tottenham est le Banter FC”, a déclaré l’ancien milieu de terrain au Sports Bar.

« Si nous sommes battus 2-0, Arsenal nous dépasse. Cela signifie que nous sommes Banter FC, un million pour cent nous serons Banter FC.

« Et j’éteindrai mon téléphone dimanche si cela se produit. Cela ne peut pas arriver !

“Comment pouvons-nous passer du haut de la ligue et du bas d’Arsenal, puis en trois matchs, ils sont au-dessus de nous ?!”

Un homme qui espère vraiment que cela se produira est l’animateur de talkSPORT Jason Cundy – qui a surnommé le match de dimanche comme «El Crapico».

getty

Arsenal n’a remporté qu’une seule de leurs six dernières rencontres avec Tottenham, les Spurs en remportant trois et les rivaux faisant match nul deux fois

L’ancien défenseur de Chelsea adorerait mettre le couteau dans le co-animateur de Sports Bar O’Hara, et dit que tout fan de neurones espère une victoire d’Arsenal dimanche.

“Je veux qu’Arsenal gagne El Crapico”, a-t-il déclaré.

«Je veux juste voir les Spurs passer en dessous d’eux après qu’ils l’aient dominé au sommet de la division, comme s’ils avaient déjà remporté la ligue après trois matchs.

«Arsenal était relégué après trois matchs, et ils pourraient vous dépasser.

« Tout fan neutre aimerait voir ça ! »

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici