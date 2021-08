Tottenham serait mieux si Harry Kane reste à l’écart de l’entraînement de pré-saison, déclare l’ancienne star des Spurs Jamie O’Hara qui révèle comment la saga de Dimitar Berbatov “a aggravé le vestiaire”

in

On a dit à Harry Kane de rester à l’écart de Tottenham jusqu’à ce qu’il déménage à Manchester City.

L’ancien as des Spurs Jamie O’Hara pense que la présence du vice-capitaine sur le terrain d’entraînement ne fera qu’aggraver sa situation au club et commencera même à affecter ses coéquipiers – tout comme lors de la saga des transferts de Dimitar Berbatov en 2008.

getty

O’Hara dit que les Spurs devraient apprendre de la saga Berbatov et permettre à Kane de rester à l’écart du club alors qu’il se dirige vers la porte de sortie

La non-présentation de pré-saison de Kane devrait se poursuivre la semaine prochaine, le skipper anglais étant apparemment toujours en vacances en Floride.

Le joueur de 28 ans était attendu à Tottenham pour un test COVID lundi, mais ne s’est pas présenté au travail. Il a depuis été affirmé que Kane n’était pas encore revenu de sa pause après l’Euro aux Bahamas et avait même fait un détour lors de son voyage de retour pour s’arrêter en Floride.

Avec Kane même pas au Royaume-Uni, cela signifie que son retour à l’entraînement sera retardé de cinq jours supplémentaires lorsqu’il finira par atterrir à Blighty.

Il était attendu à la fin de la semaine mais, avec les États-Unis et les Bahamas tous deux sur la liste orange du Royaume-Uni, le leader sera contraint d’entrer dans une période d’auto-isolement qui ne prendra fin que s’il renvoie un test négatif.

.

Kane n’est pas encore revenu à Tottenham après sa course à la finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre

Cela signifie qu’il ne pourra pas faire son retour lundi, au plus tôt.

Kane a fait l’objet de vives critiques sur sa conduite cette semaine, la star en fuite ayant prétendument tenté de forcer un déménagement à Man City avec son absence non autorisée.

Le nouveau manager Nuno Espirito Santo a même admis qu’il n’avait pas encore parlé à Kane de son avenir et de ses projets pour la saison, admettant après un match amical de pré-saison contre Chelsea mercredi soir : “Je prévois de parler avec Harry bientôt et je n’ai pas encore eu la chance.

Mais O’Hara pense qu’il vaut mieux qu’il reste à l’écart jusqu’à ce que son avenir soit réglé, affirmant que cela ne fera que faire plus de mal que de bien que Kane soit de retour au club s’il veut clairement partir.

“Je pense qu’il vaut mieux que Harry Kane ne soit pas à l’entraînement”, a déclaré l’ancien milieu de terrain des Spurs lors du talkSPORT Breakfast.

« Lorsqu’un joueur [in this situation] est dedans, cela peut devenir perturbateur.

Darren Bent et Lianne Sanderson réagissent au fait que Harry Kane ne se présente pas à l’entraînement des Spurs et essaie apparemment de forcer le mouvement de Manchester City

“Je pense qu’il prend position, il prend position qu’il ne veut pas être là, il veut y aller, il veut que quelque chose se passe.”

O’Hara a déclaré qu’il avait vécu la même situation lorsque l’ancien coéquipier Berbatov a forcé le départ du club pour rejoindre Manchester United en 2008, et a expliqué comment la présence du Bulgare n’a fait qu’empirer les choses.

“Je me souviens de cette situation que nous avons eue avec Berbatov”, a-t-il ajouté. « Une situation très similaire où Man United était après lui, Sir Alex Ferguson voulait signer Berba.

«Il vient de vivre une excellente saison et je me souviens qu’il n’est pas venu à l’entraînement, mais quand il est venu à l’entraînement, c’était comme, je ne veux pas dire que c’était perturbateur, il n’était tout simplement pas dérangé.

« Il n’était pas dérangé, il ne voulait pas être là, il voulait sortir et cela a en fait aggravé le vestiaire.

. – .

Berbatov était une star populaire à Tottenham, un joueur clé et aimé des fans, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre lorsque Man United est venu l’appeler

getty

Berbatov a finalement réalisé son souhait en quittant Tottenham pour rejoindre Man United et a remporté deux titres de Premier League – Kane obtiendra-t-il le sien?

« Il a fini par commencer sur le banc au départ [of the season], il est sorti du banc et il n’a pas très bien joué, puis il n’a pas joué pendant quelques matchs. Il a été lâché.

«Il n’était tout simplement pas agréable d’avoir dans un vestiaire quand vous avez quelqu’un comme ça qui veut juste y aller.

« Il a fini par y aller et a fait une belle carrière à Manchester United. Les Spurs s’en sont remis, nous avons continué, nous avons fini par atteindre la finale de la Coupe de la Ligue cette saison-là et nous avons fait une bonne saison.

O’Hara, parlant lui-même en tant que fan de Tottenham, aimerait et préférerait évidemment que Kane reste dans son club d’enfance.

.

Kane a fortement laissé entendre qu’il voulait quitter Tottenham pour concourir pour des trophées majeurs – une faim qui n’aurait fait qu’augmenter avec la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020

Cependant, il insiste sur le fait que les Spurs ne peuvent pas s’opposer à ce que sa carrière le mérite, et il est sûr que l’équipe se remettra de ce qui sera une perte dévastatrice, comme elle l’a fait par le passé.

“Cette situation [with Kane] doit être résolu, et les Spurs sont plus gros que Harry Kane », a-t-il ajouté.

“Donc, autant que j’aime Harry Kane, les Spurs sont plus gros, ils s’en remettront, ils passeront à autre chose, nous aurons l’argent, nous le dépenserons et tout le monde s’en sortira.

“Mais vous ne pouvez pas le retenir maintenant, il doit aller gagner des trophées.”

