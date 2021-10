Tottenham shocker contre Villa ; soulagement de Leeds; Ligne Liverpool v City

Nos prévisions pour la Premier League sont de retour et il n’y a pas d’accord sur Liverpool contre Man City, Man Utd contre Everton ou Leeds contre Watford – et la misère devrait continuer pour Nuno Espirito Santo à Tottenham.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre dernière série de prévisions pour la saison 2021/22 provient d’un groupe prometteur Louis et les Shakes. Sur la sellette se trouve Louis lui-même – un grand fan de Watford. Leur nouvel album ‘How Badly Do You Want It?’ est sorti maintenant – le fan des Hornets peut-il célébrer en en obtenant un sur notre éditeur de support de Leeds United, Marécageux?

La dernière fois, les chants favoris des chants de marins Les Wellermen étaient sur la sellette. Pas ceux pour sonner notre propre trompette, mais notre titre “Arsenal pour mieux Tottenham, Brentford étourdit Liverpool et la misère de Leeds continue” certainement frappé la tache!

7e journée

Manchester United contre Everton (samedi, 12h30)

Louis: 2-1

Marécageux: 1-1

Burnley v Norwich (samedi, 15h)

Louis: 1-0

Marécageux: 1-0

Chelsea v Southampton (samedi, 15h)

Louis: 3-0

Marécageux: 2-1

Leeds United v Watford (samedi, 15h)

Louis: 1-2

Marécageux: 2-1

Wolves contre Newcastle (samedi, 15h)

Louis: 2-1

Marécageux: 1-1

Brighton contre Arsenal (samedi, 17h30)

Louis: 1-1

Marécageux: 1-2

Crystal Palace contre Leicester (dimanche, 14h)

Louis: 1-2

Marécageux: 2-1

Tottenham contre Aston Villa (dimanche, 14h)

Louis: 1-1

Marécageux: 0-2

West Ham contre Brentford (dimanche, 14h)

Louis: 3-2

Marécageux: 1-1

Liverpool v Manchester City (dimanche, 16h30)

Louis: 1-1

Marécageux: 4-2

Discussion en équipe : Comment en êtes-vous venu à soutenir Newcastle et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

Louis: J’ai soutenu Watford toute ma vie grâce à mon père et à des amis proches de la famille. J’ai connu les hauts et les bas en tant que fan de la WFC, mais l’un de mes souvenirs préférés est la finale des barrages contre Leeds en 2006. Vainqueur 3-0 à Cardiff, c’était incroyable, je ne l’oublierai jamais.

Marécageux: J’y étais aussi ce jour-là, en tant que fan de Leeds. Quel malade !

Louis: Un autre classique était le match de barrage Watford vs Leicester avec le drame de dernière minute d’un penalty, puis [Troy] Deeney marquant le vainqueur ! J’étais à Nottingham Trent Uni à ce moment-là, je suis allé dans un pub pour le regarder entouré de fans de Leicester et quand Deeney a marqué, j’ai couru jusqu’à mes couloirs et j’ai passé une très bonne nuit ainsi !

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

Louis: Tommy Smith, Jay Demerit, Darius Henderson, Ben Foster et supposons que je dois dire Troy Deeney vraiment.

ÉQUIPE : Quels sont vos espoirs pour la saison et que pensez-vous de l’équipe actuelle ?

Survivre, l’objectif de Watford

Louis: J’ai regardé quelques matchs cette saison et j’ai assisté au match des Wolves. Pour nous voir, nous sommes une équipe solide, nous avons maintenant de gros joueurs clés comme [Danny] Rose et [Moussa] Sissoko et [Ismaila] Sarr est classe. De nos jours, nous sommes une véritable menace pour l’avenir, mais nous sommes trop incohérents.

Une minute, nous écrasons Norwich et avons l’air incroyable, la suivante, nous perdons à domicile contre les Wolves qui sont une équipe, à mon avis, nous devrions battre à domicile.

Encore une fois avec Newcastle, c’est un pointeur à six, quelle que soit l’heure de la saison. Tu dois battre ces équipes à la maison. Je pense que nous pouvons faire de Vicarage Road plus une forteresse que nous ferons bien.

J’espère que nous survivrons, l’optimiste en moi dit que nous pouvons flotter au milieu de la table d’ici la fin de la saison, mais comme c’est notre première saison de retour dans le prem, l’objectif doit être la survie.

Point faible pour Liverpool

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

Louis: Le mien est à Liverpool et je n’ai pas honte de le dire. Mon père est un grand supporter, donc quand je grandissais, il s’agissait de soutenir votre équipe locale mais d’avoir un faible pour les Scousers. C’est un club si étroitement lié émotionnellement, ancré dans l’histoire.

Je me souviens avoir regardé la finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan, l’incroyable retour en force. Il y a toujours un drame autour de Liverpool et vous ne pouvez pas nier qu’ils jouent un football sensationnel. L’équipe d’aujourd’hui est fantastique et j’adore Klopp ! De plus, « You’ll Never Walk Alone » est un tel air ! Jamie dans le groupe soutient Braintree Town… il doit donc soutenir Utd juste pour avoir quelqu’un à regarder sur Match of The Day 😉

ÉQUIPE : Que se passe-t-il avec vous en tant que groupe en ce moment ?

Louis: Nous venons donc de sortir notre premier album « How Badly Do You Want It ? qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nous l’avons enregistré en lock-out l’année dernière, donc ça a été un sacré tour d’arriver au stade de finalement le sortir.

Nous jouons à Leeds, Southampton, Nottingham, puis nous clôturons l’année avec une grande fête au Water Rats à Kings Cross Londres en décembre.

Notre morceau “On One” figure également sur le prochain jeu vidéo VR “Unplugged” qui sortira le 21 octobre. C’est fou de penser que notre chanson est utilisée dans un jeu vidéo ! Vous aimez le voir. Planifiez également des concerts et des festivals pour l’année prochaine, allez-y !

Diffusez « On One » sur la liste de lecture TEAMtalk Spotify

Louis et les Shakes sont sur les réseaux sociaux – suivez-les !

