Tottenham subit un coup dur de 50 millions de livres sterling pour Nuno dans l’espoir d’augmenter sa puissance de feu

Tottenham semble prêt à subir un coup dur pour ses espoirs d’augmenter sa puissance de feu en 2022, avec un attaquant de premier plan sur le point de signer un nouvel accord avec son club actuel.

Le leader de la Fiorentina Dusan Vlahovic est devenu l’un des meilleurs jeunes attaquants du football européen. Il a été visé par Éperons tout au long de la fenêtre de transfert de cet été alors que des doutes entouraient l’avenir du talisman Harry Kane, bien qu’il y ait eu des suggestions selon lesquelles Nuno Espirito Santo voulait en fait que le joueur de 21 ans soit partenaire de Kane dans une ligne avant à deux.

Le Serbe a marqué 21 buts en 37 matchs de Serie A la saison dernière et a commencé ce mandat de la même manière. Vlahovic a marqué trois buts en quatre sorties, dont un doublé contre l’Atalanta.

Le jeune attaquant est très demandé car il est maintenant entré dans les deux dernières années de son contrat. Mais c’est quelque chose que La Viola cherche à rectifier rapidement, avec un renouveau sur les cartes.

Tottenham a conservé son intérêt et envisagerait de faire une autre offre en janvier.

Cependant, ce dernier développement semble avoir mis un frein à une équipe des Spurs qui n’a marqué que trois buts lors de ses cinq premiers matches de championnat.

Vlahovic est évalué dans la fourchette de 50 millions de livres sterling. Mais ce chiffre augmentera presque certainement si une clause échappatoire est insérée dans le nouvel accord du joueur.

Tottenham averti du derby du nord de Londres

Pendant ce temps, Paul Merson a comparé la croisière de Chelsea à une victoire sur Tottenham à une victoire sur une équipe des moins de 10 ans, après leur triomphe à 3o.

Les Spurs ont bien commencé l’affrontement de dimanche au Tottenham Hotspur Stadium, mais Chelsea a creusé. De plus, l’introduction de N’Golo Kante par le manager visiteur Thomas Tuchel en seconde période a changé la donne.

Chelsea a marqué les trois buts après la pause, avec les défenseurs centraux Thiago Silva et Antonio Rudiger filets.

La frappe de Rudiger est entrée profondément dans les arrêts de jeu, mais les Bleus semblaient installés après la frappe déviée de Kante pour porter le score à 2-0.

Les Spurs n’ont plus gagné en trois matchs toutes compétitions confondues. De plus, ils n’ont marqué aucun but et en ont concédé six lors de leurs deux matches de Premier League au cours de cette série.

Avant le derby du nord de Londres dimanche entre Arsenal et Tottenham, Merson a déclaré que les Gunners – qui ont maintenant gagné 1-0 à deux reprises sur la course après trois défaites successives – ne perdront pas le match.

« Je pense que c’est un gros match le week-end prochain contre Tottenham. C’est toujours un gros match de toute façon, mais je pense que ça devient encore plus gros », a déclaré l’expert à talkSPORT (20 septembre, 9h55).

“J’ai fait un truc avec Jamie [O’Hara] il y a quelques semaines à propos du match d’Arsenal, de Tottenham et il m’a absolument rincé.

« J’ai dit même alors qu’Arsenal avait perdu trois matchs et que Tottenham avait gagné les trois… il n’y a aucune chance qu’Arsenal perde ce match de football, je ne vois pas Arsenal perdre le match.

« Il y a beaucoup de pression maintenant sur Tottenham. Le match d’hier à la fin était un peu comme regarder une équipe des moins de 10 ans jouer contre une équipe masculine. C’était choquant.

