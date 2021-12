Tottenham suit l’avance d’Arsenal avec un attaquant de 70 millions de livres sterling parmi cinq signatures

Tottenham visera à retirer une page du livre d’Arsenal après leur stratégie de transfert qui verrait un attaquant de 70 millions de livres sterling se joindre à l’une des cinq nouvelles recrues potentielles, selon un rapport.

Arsenal a dépensé environ 140 millions de livres sterling cet été pour six nouvelles recrues. Chacun des six avait moins de 24 ans à l’époque, et la plupart de ces nouveaux visages ont déjà un impact immédiat sous Mikel Arteta.

Maintenant, selon le Sun, Tottenham vise à fournir à Antonio Conte un ensemble de résultats similaire sur le marché.

Ils affirment que les Spurs ont «identifié» cinq étoiles montantes à travers l’Europe qui «sont toutes à l’affût de mouvements potentiels». Suivant l’exemple d’Arsenal, chacun des quintettes est âgé de 25 ans ou moins, bien que tous soient plus que capables de s’insérer directement dans les onze premiers de Conte.

Un tireur clinique défierait Harry Kane

Le nom qui fait les gros titres sur la liste est Dusan Vlahovic de la Fiorentina.

Les liens des Spurs avec le tueur à gages serbe ne sont pas nouveaux. Vlahovic a été présenté comme le successeur de Harry Kane lorsqu’il a été lié à Manchester City au cours de l’été.

Malgré l’échec de cette décision, les informations liant Vlahovic à Tottenham ont persisté et il semble prêt à passer à autre chose cet été après rejetant la dernière offre de contrat de la Fiorentina.

Ses 14 buts en 16 matches cette saison ont prouvé que sa saison décisive l’an dernier n’était pas un hasard. Néanmoins, il coûterait 70 millions de livres sterling et est également sur les radars de la Juventus, d’Arsenal et de Manchester United.

Les stars de la Serie A, Nicolo Barella et Franck Kessie, sont vérifiées dans le rapport.

Retirer Barella de l’Inter Milan sera une entreprise coûteuse. Cela sonne particulièrement vrai après que le milieu de terrain chic a signé un nouveau contrat début novembre.

Kessie, en revanche, semble beaucoup plus accessible. Le battler ivoirien est en fin de contrat l’été prochain et serait donc disponible gratuitement. Alternativement, les Spurs pourraient chercher à voler la vedette aux autres prétendants en sanctionnant un transfert à prix réduit en janvier.

Les destroyers défensifs complètent la liste de Tottenham

Les deux derniers noms mentionnés sont Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach et Kim-Min jae de Fenerbahce.

L’histoire de Zakaria fait écho à celle de Kessie, la star suisse étant un agent libre imminent l’été prochain. La polyvalence de Zakaria étant capable d’opérer dans un arrière trois ou un milieu de terrain pourrait être d’un grand avantage pour Conte.

Enfin, Kim sud-coréen – surnommé « monstre » en raison de sa taille de 6 pieds 3 pouces – pourrait compléter la folie. Bien qu’on ne sache pas si cela aurait un effet tangible, l’article conclut que Kim est quelqu’un que Son Heung-min connaît bien et pourrait donc théoriquement inciter les Spurs à signer.

Pendant ce temps, Tottenham prévoit un coup pour le rebelle sous contrat de Naples Lorenzo Insigne, selon un rapport en Italie.

L’attaquant italien de 30 ans est en fin de contrat l’été prochain, mais s’est vu proposer de nouvelles conditions pour rester avec le club de Serie A. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé et le joueur explorerait des options alternatives.

Calciomercato affirme que l’offre de Napoli est d’environ 5 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros de bonus, elle est donc inférieure à son offre actuelle de 5 millions d’euros par saison.

Parlant du joueur, le chef de l’Inter Giuseppe Marotta a déclaré à DAZN: « C’est une opportunité dans un sens général. C’est à moi et à Ausilio d’en profiter. Mais les situations doivent être appréhendées si les conditions s’y prêtent.

Mais l’arrivée de Tottenham à la table et du directeur général des Spurs, Fabio Paratici, pourrait bien accélérer un résultat.

Newcastle et West Ham sont également mentionnés dans le rapport, tandis qu’Everton s’y intéressait auparavant.

