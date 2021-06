Tottenham sur le point de nommer l’ancien objectif d’Everton et de Crystal Palace Nuno Espirito Santo comme successeur de Jose Mourinho

in

Tottenham est «très confiant» de finaliser un accord pour faire de Nuno Espirito Santo son nouveau manager, selon talkSPORT.

Les Spurs ont poursuivi les discussions avec l’ancien patron des Wolves cette semaine, avec un accord de principe pour que Nuno soit nommé à la nomination de Jose Mourinho.

Nuno a quitté les Wolves à la fin de la saison dernière et s’apprête à faire un retour rapide

L’homme de 47 ans avait déjà eu des entretiens avec Everton et Crystal Palace.

Le journaliste de talkSPORT, Alex Crook, a apporté les dernières nouvelles sur la nomination imminente de Nuno aux Spurs lors de l’émission White & Jordan de mercredi.

“Je suis réticent à aller trop loin avec Nuno Espirito Santo car à différentes étapes, il a été le manager de Crystal Palace en attente, le manager d’Everton en attente”, a déclaré Crook.

« Nous savons qu’il est en pourparlers avec Tottenham depuis quelques semaines maintenant.

“Il semblait plus tôt cette semaine que Fenerbahce essaierait de détourner cet accord, mais on me dit ce matin que Tottenham est très confiant qu’ils obtiendront cet accord sur toute la ligne.

.

L’ancien patron des Wolves devrait être nommé successeur de Jose Mourinho

« Leurs joueurs non internationaux, les joueurs non impliqués dans le Championnat d’Europe, devraient reprendre l’entraînement de pré-saison lundi. Ils espèrent avoir Nuno Espirito Santo sur place d’ici là.

Le nouveau directeur sportif de Tottenham aurait joué un rôle central dans la nomination attendue de Nuno chez les Spurs.

Crook a ajouté : « C’est vraiment une nomination dirigée par leur nouveau directeur sportif Fabio Paratici, qui est un admirateur de longue date de Nuno, qui remonte à son séjour en Italie.

«Je pense que Daniel Levy a pris un peu de temps pour convaincre Paratici que Nuno jouera la marque attrayante de football que Tottenham veut.

“Je ne suis pas sûr que les fans de Tottenham soient entièrement derrière celui-ci.”