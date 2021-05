Tottenham termine au-dessus d’Arsenal pour la cinquième saison consécutive de Premier League alors que les Spurs se qualifient pour la Ligue de conférence Europa et aident Chelsea à entrer en Ligue des champions

La saison 2020/21 n’a été heureuse pour aucun des clubs du nord de Londres.

Arsenal et Tottenham ont mis au rebut près du milieu de la table sans argenterie de chaque côté.

Gareth Bale a marqué deux fois le dernier jour de la saison

La seule chose pour laquelle ils jouaient avant le dernier match de la saison était de se vanter.

Un seul point les séparait avant le match, les Spurs détenant l’avantage.

Un drame tardif de la dernière journée a vu l’équipe de Ryan Mason réussir à conserver la septième place et à se qualifier pour la Ligue Europa.

Les Gunners ont conservé leur brillant record de victoire dans le match final, après avoir réussi au cours des 10 dernières campagnes.

Nicolas Pepe a marqué deux fois, mais il n’a pas suffi aux Gunners de devancer leurs rivaux

L’équipe de Mikel Arteta a battu Brighton 2-0 avec les buts de Nicolas Pepe et a fait tout ce qu’elle pouvait pour devancer ses rivaux.

Tottenham, quant à lui, était derrière contre Leicester alors que Jamie Vardy marquait un doublé depuis le point de penalty.

Mais ensuite, un but contre son camp de Kasper Schmeichel et deux efforts tardifs de Gareth Bale leur ont permis de gagner 4-2 et de prendre la septième place.

La victoire des Spurs a également aidé par inadvertance ses rivaux Chelsea à se qualifier pour la Ligue des champions.

10 dernières saisons de Premier League

Arsenal

11/12 – 3ème

12/13 – 4e

13/14 – 4e

14/15 – 3ème

15/16 – 2ème

16/17 – 5e

17/18 – 6e

18/19 – 5e

19/20 – 8e

20/21 – 8ème

Tottenham

11/12 – 4e

12/13 – 5e

13/14 – 6e

14/15 – 5e

15/16 – 3ème

16/17 – 2ème

17/18 – 3ème

18/19 – 4e

19/20 – 6e

20/21 – 7e

Finir au-dessus de leurs rivaux était une miette de réconfort pour les fans des Spurs dans une période troublante.

Il y a deux ans, Mauricio Pochettino a conduit les Spurs à la finale de la Ligue des champions, mais peu de choses se sont passées depuis.

Son successeur, Jose Mourinho, a été limogé le mois dernier à peine quelques jours avant de disputer la finale de la Coupe Carabao, qu’ils ont ensuite perdue.

Ils n’ont pas de manager et maintenant leur star, Harry Kane, veut quitter le club.

Harry Kane a remporté le Soulier d’Or de la saison 2020/21

Ils font face à une autre saison sans football de Ligue des champions.

Les choses ne vont pas beaucoup mieux dans la moitié rouge du nord de Londres avec Mikel Arteta qui a du mal à faire démarrer l’équipe cette saison.

L’homme vedette Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas livré comme il l’a fait auparavant, malgré la signature d’un nouvel accord à long terme.

Maintenant, les deux clubs ont été réduits à se chamailler pour savoir quel est le «plus grand club».

Mikel Arteta a mené Arsenal à la huitième place de sa première saison complète

Jamie O’Hara, l’ancien homme des Spurs, s’est heurté à un fan d’Arsenal en direct sur talkSPORT alors qu’ils débattaient de ce point.

O’Hara a déclaré: «Arsenal n’a pas été un grand club depuis huit ans. Quand avez-vous eu le football de la Ligue des champions pour la dernière fois? »