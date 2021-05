Tottenham “ terne ” doit vendre Harry Kane, cible de transfert de Man United, pour réviser l’équipe et embaucher Graham Potter alors que le président des Spurs, Daniel Levy, est invité à reconstruire le club de haut en bas

On a dit à Tottenham de vendre Harry Kane afin de financer une reconstruction importante de l’équipe.

Les Spurs termineront une fois de plus une saison sans trophée et devront même se battre pour même décrocher une place en Ligue Europa malgré l’excellente campagne que Kane mène personnellement.

Kane pourrait être prêt pour un transfert d’été loin de Tottenham

Kane a marqué 21 buts en championnat et en a créé 13, mais une défaite 3-1 contre Leeds les a laissés septième du tableau de la Premier League.

Les spéculations ont été nombreuses sur l’avenir du meilleur buteur de Kane, le talisman des Spurs dit être prêt à quitter le club cet été pour correspondre à son ambition personnelle de remporter des trophées.

Manchester United et Man City ont tous deux été liés au capitaine de l’Angleterre et l’ancien milieu de terrain de White Hart Lane Jamie O’Hara estime que le moment est venu de le vendre car il est “ malade ” de le voir ne rien obtenir en échange de ses brillantes performances.

«J’ai vraiment hâte que la saison se termine pour les Spurs afin qu’ils puissent régler ce qu’ils doivent faire», a-t-il déclaré à l’émission talkSPORT Breakfast.

«Je prendrais dix nouveaux joueurs, je le ferais vraiment. Harry Kane doit partir parce que j’en ai marre de voir ce pauvre homme courir pour cette équipe de football et ne rien récupérer.

talkSPORT

O’Hara en a clairement marre des Spurs et a hâte que la saison se termine

«Il a donné tout ce qu’il pouvait et a marqué un très bon qui était en jeu et VAR a décidé de gâcher à nouveau le match, mais en ce qui concerne la façon dont nous avons joué, je suis tellement plus cette saison.

«L’ensemble du scénario avec Mourinho et la finale de la coupe, c’est ennuyeux à regarder.»

O’Hara estime que Graham Potter, qui a fait des merveilles avec Brighton en deux ans sur la côte sud, pourrait être l’homme idéal pour diriger la reconstruction car il a le bon style de jeu et un profil similaire à Mauricio Pochettino lorsqu’il a succédé à Southampton. .

«Avant, je pensais que nous pourrions opter pour Antonio Conte ou Brendan Rodgers, mais je pense que nous devons être réalistes», a-t-il ajouté.

«Je pense que nous prétendons être un grand club mais nous ne le sommes pas, nous n’avons rien gagné.

«Nous devons aller chercher quelqu’un un peu comme Pochettino quand il est arrivé et honnêtement, je me réchauffe à l’idée, plus je regarde Brighton jouer, de Graham Potter entrer.

«Je pense qu’il serait bon pour le club. Sa philosophie est géniale, la façon dont ils créent des chances et la façon dont ils jouent.

«Nous allons devoir vendre Harry Kane car nous devons collecter des fonds pour constituer une nouvelle équipe. Les fans et tout le monde autour de Tottenham en ont assez de ce groupe de joueurs.