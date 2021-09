Tottenham testera des sanctions contre Romero et Lo Celso pour leur voyage au Brésil

in

09/06/2021 à 16:13 CEST

.

Tottenham Hotspur pourrait sanctionner les joueurs romero chrétien et Giovani lo celso en raison des incidents survenus lors du match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 entre le Brésil et l’Argentine et qui a été suspendu par les autorités sanitaires du pays sud-américain.

Cinq minutes après le début de la réunion, les membres des autorités sanitaires brésiliennes sont entrés sur le terrain pour interrompre le match en raison de l’arrivée illégale présumée de Lo Celso, Romero, Emiliano Buendia et Emiliano Martinez, les joueurs d’Aston Villa, au pays en ne respectant pas la quarantaine obligatoire à laquelle les passagers en provenance du Royaume-Uni doivent se soumettre.

Cet incident n’a pas plu à Tottenham Hotspur, car ils s’opposaient dans un premier temps à laisser partir les joueurs, mais ils n’avaient pas la possibilité d’être forcés par le reste des entités.

Désormais, selon les médias anglais, l’équipe anglaise pourrait sanctionner Romarin et Le Celso, qui ne savent toujours pas quelle sera leur prochaine destination, puisque le plan était qu’en quittant le Brésil, ils se rendraient en Croatie pour éviter la quarantaine obligatoire dans les hôtels de dix jours qu’ils devraient effectuer au Royaume-Uni.