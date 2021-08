Tottenham travaille “sous le radar” sur le transfert d’un milieu de terrain à l’écart

in

Tottenham travaillerait sur un accord pour le milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez avant la date limite de transfert du 31 août.

Nuno Espirito Santo essaie de façonner son milieu de terrain mais le temps presse pour l’ancien patron des Wolves.

Fabio Paratici travaille cependant dur dans les coulisses. Nandez est un accord qu’il essaierait de franchir.

Nandez, 25 ans, cherche à quitter la Sardaigne et le journal local Un témoin de La Nuova Sardegna via Sport dit Les Spurs, l’Inter Milan et l’Atalanta sont tous enthousiastes.

Selon le média, “Nandez veut partir” après une dispute avec les responsables de Cagliari pour avoir refusé de jouer lors d’un récent match amical.

Le rapport indique que l’Inter et les Spurs pourraient « travailler sous le radar » signer le milieu de terrain.

Le point d’achoppement, du moins pour Atalanta, est le prix demandé.

Le président de Cagliari, Tommaso Giulini, souhaite se rapprocher le plus possible de la clause libératoire de 36 millions d’euros du joueur.

Les Spurs sont les mieux placés financièrement. Mais un prêt avec obligation d’achat la saison prochaine pourrait être la voie à suivre pour leurs rivaux.

Ce qui est clair, c’est que les Spurs recherchent un milieu de terrain.

Et Tottenham offrirait apparemment l’une de leurs signatures vedettes alors qu’ils rédigent un nouvel accord d’échange pour Frank Kessie de l’AC Milan.

Discussion sur l’échange Kessie-Ndombele

L’attention des Spurs a été attirée sur Kessie car il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat. Paratici, qui dispose d’un large réseau de contacts en Italie, a présenté une proposition d’accord de cinq ans pour rejoindre le club avec un transfert gratuit l’année prochaine. Cependant, ce plan a été mis à mal.

Cette décision a été prise parce qu’ils ont déjà souffert financièrement en laissant partir gratuitement Hakan Calhanoglu et Gianluigi Donnarumma.

L’offre de Paratici d’un salaire annuel de 8 millions d’euros au joueur de 24 ans était basée sur l’absence de frais de transfert. Par conséquent, ils ne semblent pas avoir les fonds pour l’acheter.

Mais maintenant, il semble qu’il ait mis au point un nouveau plan d’attaque pour obtenir Kessie.

La Repubblica rapporte que les Spurs mettront Tanguy Ndombele dans une offre d’échange avec l’AC Milan.

Ndombele, également 24 ans, a été signé en 2019 pour un montant estimé à 54 millions de livres sterling. Mais seulement deux ans plus tard son départ semble probable.

