Tottenham, une destination possible pour Ernesto Valverde

in

19/06/2021

Act à 11:29 CEST

Tottenham continue de chercher un entraîneur pour la saison prochaine et le nom d’Ernesto Valverde est sur la table. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club et l’entraîneur “ont maintenu des contacts, mais les pourparlers n’ont pas atteint un stade avancé”. Il rapporte en outre que les Anglais suivent de près Ralf Rangnick et Erik ten Hag.

Les « Spurs » verraient Valverde comme un technicien qui Il pourrait adapter son idée du jeu à celle de l’équipe anglaise et ainsi responsabiliser l’équipe, en plus d’être un entraîneur qui a remporté des titres, ce que les managers de Tottenham ont également comme objectif.

Ernesto Valverde a été licencié du FC Barcelone en janvier 2020 et n’a plus marché sur aucun banc depuis lors. Cependant, l’entraîneur lui-même a expliqué qu’il ne pensait pas à un retrait, mais qu’il attendait une offre pour le tenter à nouveau de diriger une équipe.