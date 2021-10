Tottenham v Manchester United fait la une des journaux avec Leicester v Arsenal et Liverpool v Brighton à venir

Nous avons une autre énorme journée d’action ce samedi alors que GameDay occupe à nouveau le devant de la scène.

C’est le week-end d’Halloween et les équipes de Premier League espèrent des friandises samedi et éviteront les ruses qui se cachent.

Tottenham affronte Manchester United dans un match énorme en direct sur talkSPORT ce samedi

Manchester United était mort de peur le week-end dernier alors qu’un Liverpool rampant se déchaînait à Old Trafford.

Les Reds aux côtés de Chelsea et Manchester City commencent à creuser un écart sur le reste dans la course au titre.

De l’autre côté, Burnley, Newcastle et Norwich sont toujours sans victoire cette saison.

Maintenant, il y aura encore beaucoup de choses en jeu dans Gameweek 10 alors que nous nous rapprochons de la période des fêtes mouvementée.

talkSPORT vous proposera trois autres jeux exclusivement en direct samedi et voici ce que nous vous réservons.

Leicester contre Arsenal

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

GameDay débute ce week-end au King Power alors que les quatre meilleurs espoirs Leicester et Arsenal s’affrontent.

Les deux équipes sont juste dans le top dix du classement et ne sont séparées que par la différence de buts avant les matchs de ce week-end.

Leicester a battu Brentford la dernière fois tandis qu’Arsenal a éliminé Aston Villa et les deux devraient être confiants avant celui-ci.

Les Gunners ont battu les Foxes 3-1 lors de ce match la saison dernière et le vainqueur de ce match passera à la cinquième place du classement.

Reshmin Chowdhury, Clive Tyldesley et l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair seront sur place pour toute la couverture en direct et exclusive de talkSPORT de l’affrontement.

Leicester accueille Arsenal ce week-end

À quoi ressemble le tableau de la Premier League avant la Gameweek 10 Liverpool v Brighton

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT (coup d’envoi à 15h)

Notre offre de 15 heures ce week-end est importante alors que les challengers du titre Liverpool affrontent Brighton en forme.

Liverpool a écrasé Manchester United dimanche dernier et cherchera à atteindre la tête de la Premier League.

Le bon début de saison de Brighton a été légèrement ébranlé n’ayant pas gagné lors de ses quatre derniers matchs, mais ils restent cinquièmes dans l’élite.

Adrian Durham, Ian Danter et l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves vous apporteront une couverture complète de celui-ci.

Nous aurons également tous les objectifs au fur et à mesure qu’ils entreront de la Premier League, de l’EFL et au-delà.

Brighton se rend à Liverpool ce week-end pour affronter Salah and co Tottenham contre Manchester United

La couverture commence à 17h15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17h30)

Notre spécial GameDay se terminera par un blockbuster au Tottenham Hotspur Stadium ce week-end alors que Tottenham accueille Manchester United.

Les deux équipes ont subi des courses difficiles récemment et il y aura beaucoup de choses en jeu ce samedi.

Les Spurs ont perdu à West Ham le week-end dernier pour stopper leur progression sous Nuno Espirito Santo.

United, quant à lui, a été humilié à domicile contre Liverpool et la pression s’est intensifiée sur Ole Gunnar Solskjaer.

C’est une victoire incontournable pour les deux parties alors qu’elles cherchent à faire taire leurs sceptiques et à remettre leurs campagnes sur les rails.

Hugh Woozencroft vous apportera toute la préparation avant de passer le relais à Sam Matterface et à l’ancien attaquant anglais Dean Ashton pour des commentaires en direct et exclusifs afin de conclure un autre spécial GameDay.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

