Tottenham va déménager pour 40 millions d’euros L’as rom en difficulté sous Mourinho

Tottenham serait désireux de conclure un accord pour un meilleur attaquant de la Roma qui lutte pour le temps de jeu sous l’ancien chef des Spurs, Jose Mourinho.

Le directeur sportif Fabio Paratici a fait venir de nombreux jeunes talents au cours de l’été, notamment Cristian Romero, Bryan Gil, Emerson Royal et Pape Matar Sarr. Et il semblerait qu’il en vise un autre sous la forme d’une star italienne Nicolo Zaniolo l’été prochain.

Antonio Conte connaît bien les qualités de Zaniolo depuis qu’il a dirigé la Juventus et l’Inter Milan et est un grand admirateur.

Le milieu de terrain offensif de 22 ans, qui peut également jouer large, a disputé 84 matches avec la Roma au cours des trois dernières saisons. Cependant, il a lutté pendant des minutes sous Mourinho cette saison, jouant seulement 11 fois dans toutes les compétitions.

Maintenant, Calciomercato rapporte que Zaniolo pourrait se voir offrir une issue de secours par les Spurs.

Le rapport ajoute qu’il pourrait être disponible pour environ 40 millions d’euros. Cela s’explique en grande partie par le fait qu’il entamera les deux dernières années de son contrat l’été prochain.

Conte veut ajouter plus de talent offensif à une équipe de Tottenham qui a eu du mal à marquer des buts en championnat. En effet, les Spurs n’ont marqué que 11 fois en 12 sorties en Premier League.

Le chef des Spurs devrait également être occupé en janvier, lorsqu’il devrait débarquer au moins un nouveau défenseur central. Un attaquant pour alléger le fardeau de Harry Kane et une option de milieu de terrain central plus créative pourraient également être sur les cartes.

Qui est le numéro un ? Compte à rebours des cinq meilleurs arrêts de la saison par les gardiens de la Premier League

Le défenseur central néerlandais sur le radar de Conte

Pendant ce temps, Tottenham est engagé dans une guerre avec la Juventus pour la signature d’une star de la Serie A, selon des informations.

L’équipe du nord de Londres a été liée à de nombreux joueurs de l’élite italienne ces derniers mois. Cela est dû à l’arrivée du nouveau chef Fabio Paratici, qui a passé 11 ans en tant que directeur sportif de la Juventus. C’est aussi à cause de la nomination récente d’Antonio Conte, qui a remplacé Nuno Espirito Santo le 2 novembre.

Paratici et Conte ont tous deux une connaissance exceptionnelle de la Serie A et des meilleurs endroits pour trouver de nouveaux joueurs de qualité. Ils sont maintenant dans le cadre pour atterrir Le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt, dont la clause libératoire de 150 millions d’euros (125,7 millions de livres sterling) devient active cet été. Cependant, ils devront faire face à une concurrence intense des rivaux anglais Chelsea et Manchester City pour sa signature.

Une autre cible est le milieu de terrain milanais et ivoirien Franck Kessie. Le joueur de 24 ans est un joueur à part entière au San Siro, ayant marqué 13 buts en 37 matches de championnat en 2020-21. Milan ne souhaite pas le laisser partir, mais avec son contrat expirant en juin, les soldes d’hiver pourraient devenir leur seule option.

On peut dire que la signature de rêve de Tottenham est celle de l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Il est le dernier d’une longue lignée d’attaquants impressionnants pour La Viola, qui comprend Roberto Baggio, Gabriel Batistuta et Adrian Mutu.

Le séjour de Vlahovic à Florence touche à sa fin car il ne signera pas de nouveau contact. Alors que son accord actuel expire en 2023, la Fiorentina doit vendre l’été prochain pour obtenir son prix idéal – 70 millions d’euros (58,7 millions de livres sterling).

Les Spurs gardent espoir face à Vlahovic

Sport Witness, citant des informations dans les médias italiens, fournit une nouvelle mise à jour sur l’avenir du Serbe. Ils écrivent que Tottenham et la Juventus sont les deux clubs les plus susceptibles de conclure un accord.

Tottenham est le « principal rival » de la vieille dame pour les services de Vlahovic, avec Arsenal et Man City apparemment hors de vue.

La Juve cherche à prendre le dessus sur les Spurs en ouvrant des discussions avec la Fiorentina. L’agent de Vlahovic, Darko Ristic, leur a dit qu’il exigerait 6 millions d’euros de salaire par an, après impôts.

Ristic est constamment en conversation sur l’avenir de son client. Son téléphone « ne s’arrête jamais de sonner », selon le rapport.

Il semble que Tottenham soit désormais l’équipe anglaise la plus susceptible de recruter Vlahovic. Mais le président Daniel Levy, ainsi que Paratici, devront agir rapidement s’ils veulent battre la Juve au poing.

LIRE LA SUITE: Man Utd et Tottenham ont rejeté le rôle du chef de l’Inter confiant dans un nouvel accord pour la star