Tottenham veut l’ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho gratuitement, mais fait face à la concurrence d’Arsenal et d’Everton, Barcelone étant prête à accepter une énorme perte sur un homme de 142 millions de livres sterling

Barcelone est sur le point d’accepter une énorme perte sur Philippe Coutinho, l’homme qu’ils ont signé pour 142 millions de livres sterling de Liverpool – et Tottenham pourrait être l’équipe à capitaliser.

Le patron des Spurs, Antonio Conte, est, selon El Nacional, prêt à profiter de la situation financière précaire et à ajouter un milieu de terrain créatif à son équipe.

.

Coutinho pourrait être en mouvement en janvier

Les géants espagnols, qui ont perdu leur talisman Lionel Messi lors d’un transfert gratuit l’été dernier en raison de l’état de leurs comptes, veulent essayer de récupérer environ 16 millions de livres sterling des frais qu’ils ont payés pour Coutinho.

Cependant, les Spurs sont apparemment prêts à pousser le problème car ils savent que Barcelone veut retirer le joueur, qui gagne actuellement 370 000 £ par semaine, de leurs livres.

Mais Conte et le directeur général du football Fabio Paratici sont confrontés à la concurrence de l’agent de Coutinho qui tentent également de tenter Everton et Arsenal dans des offres.

Newcastle était également intéressé, mais il semble que le joueur ne souhaite pas se diriger vers les combattants de relégation.

.

Coutinho n’a pas eu beaucoup de raisons de sourire depuis qu’il a rejoint Barcelone

La carrière du milieu de terrain brésilien Coutinho a pris de l’ampleur depuis son énorme transfert en 2018 et se retrouve maintenant plus au chaud sur le banc au Camp Nou, bien qu’il ait été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League.

Le joueur de 29 ans n’a disputé que 76 matches de Liga depuis son arrivée en Espagne, marquant 17 buts, tandis qu’il a également passé une campagne en prêt avec le Bayern Munich alors que les Catalans cherchaient à remettre sa carrière sur les rails.

Sa forme individuelle n’est peut-être pas la meilleure, mais Coutinho a tout de même remporté deux titres de Liga, deux Copas del Rey, un titre de Bundesliga et la Ligue des champions grâce à son implication dans deux des plus grands clubs européens.

Barcelone espère se débarrasser du joueur le plus tôt possible alors qu’il tente de débarquer Alvaro Morata après que la Juventus a décidé qu’elle ne voulait pas activer une option d’achat dans son contrat de prêt de l’Atletico Madrid.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org