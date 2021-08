Tottenham veut le défenseur de Barcelone comme premier des deux recrues que Nuno souhaite

in

Tottenham veut signer le défenseur de Barcelone Emerson Royal comme l’un des deux ajouts que Nuno Espirito Santo souhaite avant la fermeture de la fenêtre, a-t-on affirmé.

Emerson a été liés à leurs rivaux Arsenal ces dernières semaines. Un accord d’échange a été vanté avec Hector Bellerin, bien que rien n’ait été fait à cet égard. Et l’intérêt des Spurs remonte au début de cette année. Ils ont l’œil sur le joueur de 22 ans depuis un moment.

Sa situation est inhabituelle. Il a été acheté conjointement par le Barça et son compatriote espagnol Real Betis de son pays d’origine, le Brésil.

Il a passé les deux dernières saisons au Betis. Mais cet été, il est passé au club catalan pour un contrat de trois ans.

Ils possèdent 50% de l’arrière droit et ont le plus grand mot à dire sur son avenir. Et bien que Ronald Koeman soit un fan, le club est apparemment ouvert à sa vente.

Tottenham veut tirer le meilleur parti de cette position et le capturer dans les prochains jours, selon The Telegraph.

Le patron Nuno voudrait renforcer ses options défensives et Emerson ferait une acquisition jeune et prometteuse.

Non seulement il veut un renfort pour sa ligne de fond, mais le rapport indique qu’il veut également un nouvel attaquant.

Le séjour de Harry Kane aura été un grand soulagement pour le manager portugais, mais ils sont toujours légers dans ce domaine.

L’année dernière, le soutien a été fourni par les signatures de prêt Gareth Bale et Carlos Vinicius. Aucun d’eux n’a été remplacé cet été.

Leur seul ajout offensif a été l’ailier Bryan Gil. Il peut permettre à Heung-Min Son de se déplacer au centre, mais les Spurs ont vraiment besoin d’un autre attaquant.

Il n’y a aucune mention de qui ils envisagent pour ce rôle. Un autre prêt similaire à celui de Bale et Vinicius pourrait faire l’affaire.

L’ailier échappe à l’emprise des Spurs

Pendant ce temps, les Spurs semblent prêts à perdre contre l’attaquant de Porto bien noté Luis Diaz. Le joueur de 24 ans a impressionné à la Copa America, terminant meilleur buteur avec Lionel Messi.

Les représentants de Diaz auraient été en pourparlers avec Chelsea et Tottenham cette semaine.

Cependant, la paire pourrait être battue par Everton. Le journaliste Paul Joyce affirme qu’un accord est potentiellement en train de se produire qui verrait Diaz venir à Goodison Park.

En échange, James Rodriguez retournerait en prêt dans son ancien club portugais.

