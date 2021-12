Tottenham vs Rennes annulé alors que l’UEFA accepte de reporter le choc de la Ligue Europa après l’épidémie de COVID-19 aux Spurs

Le choc de Tottenham en Europa Conference League contre Rennes a été reporté à la suite d’une épidémie de COVID-19 aux Spurs.

L’affrontement du groupe G devait avoir lieu au Tottenham Hotspur Stadium jeudi à 20 heures.

Tottenham doit battre Rennes pour garantir sa qualification – mais devra attendre

Cependant, le manager des Spurs, Antonio Conte, a révélé aujourd’hui que seuls 11 joueurs sont disponibles après que son équipe a été profondément touchée par la pandémie de coronavirus.

Huit de ses joueurs ont été testés positifs pour le virus, ainsi que cinq membres du personnel, et avec d’autres cas qui devraient suivre, l’UEFA n’a eu d’autre choix que d’annuler le match de jeudi.

Une déclaration du club disait : « Des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu.

« De plus, à la suite de discussions avec la Health Security Agency (anciennement Public Health England) et les conseillers du DCMS, il a été conseillé au club de fermer la zone First Team de son centre de formation pour le moment, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des joueurs et Personnel.

« Toutes les autres zones du centre de formation restent opérationnelles. »

Plus tôt dans la journée, Conte a semblé devenir ému tout en révélant la véritable ampleur de la crise à Tottenham.

Il a déclaré: « Parler de football aujourd’hui est impossible. La dernière situation m’a fait très mal.

« La situation est grave. Il y a une grosse infection.

Il a ajouté: « Maintenant, c’est sûr, nous avons un peu peur parce que demain nous ne savons pas ce qui se passe. »

Il est actuellement difficile de savoir si le match de Premier League de dimanche contre Brighton se déroulera ou non.