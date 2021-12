Tottenham vs Rennes: le match de Ligue Europa ne sera pas reporté

Le match de Ligue Europa entre Tottenham et Rennes ne sera pas reprogrammé, a confirmé l’UEFA.

Les règles de l’UEFA stipulent que tous les matches de groupe doivent être joués avant le 31 décembre. Aucune solution n’a pu être trouvée suite au calendrier national chargé des Spurs ce mois-ci et à la trêve hivernale de Rennes.

Le match a été annulé plus tôt cette semaine à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans l’équipe des Spurs, qui a entraîné la fermeture du terrain d’entraînement.

Tottenham vs Rennes : la Ligue Europa Conference ne sera pas reprogrammée

L’UEFA a publié la déclaration suivante concernant notre match d’Europa Conference League contre le Stade Rennais. Nous continuerons à informer les supporters au fur et à mesure que les choses avancent. – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 décembre 2021

Déclaration

L’UEFA a déclaré: « Malheureusement, malgré tous les efforts, une solution qui pourrait fonctionner pour les deux clubs n’a pas pu être trouvée.

« En conséquence, le match ne peut plus être joué et l’affaire sera donc soumise à l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA pour qu’une décision soit prise conformément à l’annexe J du règlement de la compétition susmentionné. »

Spurs forfait Europe

L’annexe J du règlement de l’UEFA suggère que l’équipe qui n’a pas réussi à accomplir le match perd le match 3-0. La défaite automatique signifie que les Spurs seront à trois points de moins de la qualification pour le tour suivant et que Rennes entrera dans les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe.

La nouvelle diminue les chances pour les Spurs de remporter un trophée cette saison – un sujet de discussion persistant qui plane sur le club d’année en année.

Cependant, le fait que les Spurs soient désormais hors de la Ligue Europa Conference, Antonio Conte aura désormais une distraction de moins pour la saison. Bien que ce soit un cliché, le manager des Spurs pourra se concentrer davantage sur la qualification pour la Ligue des champions.

C’est important pour les fans des Spurs et Daniel Levy. Les supporters voudront sans aucun doute que Tottenham revienne dans la compétition de haut niveau, tandis que Levy verra la compétition en valeur monétaire.

Les Spurs ont gagné 4,5 millions d’euros pour avoir atteint la phase de groupes de la Conference League, ce qui ne représente que 10 % de ce que Chelsea a reçu pour la Ligue des champions. Le maximum qu’une équipe peut gagner dans la nouvelle compétition est légèrement supérieur à 15 millions d’euros. C’est nettement moins que 89 millions d’euros maximum en Ligue des champions.

De plus, Tottenham est en quart de finale de la Coupe Carabao. S’ils battent West Ham au prochain tour, leur calendrier sera facilité en étant hors d’Europe. Cela devient particulièrement important lorsque la FA Cup entre en jeu.

